Адвокат Сергей Зикрацкий не прошел аттестацию Минюста и будет лишен лицензии

Источник материала: Onliner

Сегодня в Министерстве юстиции проходит внеочередная аттестация адвокатов, на которую вызвали и Сергея Зикрацкого — защитника по делу журналисток «Белсата» за стрим с «площади Перемен», по делу «Пресс-клуба» и другим известным делам, сообщает «Медиазона».

По итогам выяснилось, что Сергей не прошел аттестацию.

До этого, по словам Сергея Зикрацкого, не аттестовали бывшего председателя дисциплинарной комиссии Минской областной коллегии адвокатов Ольгу Баранчик и члена этой комиссии Бориса Лесковского.

В составе комиссии сегодня были 16 человек: сотрудники Минюста, представители госорганов, юристов от системы образования и науки, председатель Республиканской коллегии адвокатов и представители территориальных коллегий.

— То, как все произошло, показывает уровень уважения к праву, — прокомментировал Сергей Зикрацкий. — Основанием для моей аттестации стали три публикации. Порядок предполагает, что комиссия заслушивает аттестуемого.

Я начал высказывать свою позицию. Если по первой публикации мне еще дали каким-то образом представить позицию, то по второй договорить не дали. До третьей дело не дошло в принципе.

Потом начали задавать вопросы по законодательству. У комиссии есть такое право, но как они им пользуются? Я знал, что мои коллеги, лишенные лицензии ранее, отвечали с цитированием нормативно-правовых актов. Любые неточности комиссия приравнивала к неправильному ответу.

Я отвечал ссылками на нормативные акты. Мог цитировать, но это неправильно. Адвокатам разрешено пользоваться инструментарием в работе, это законно. Комиссия ожидаемо посчитала мои ответы неправильными.

У меня остается какое-то время на работу, пока процедура лишения лицензии будет доведена до конца. Пока я работаю, успею походить в СИЗО к своим клиентам. Что дальше? Буду смотреть.

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