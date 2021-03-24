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Дворец надо? Еще одну усадьбу рода Радзивиллов выставили на аукцион
Источник материала: Onliner
Очередной исторический памятник попытаются продать на
Дворцу 270 лет. Его построил на месте сожженного деревянного замка отец будущего писателя, историка и государственного деятеля ВКЛ Ульриха Кристофа Радзивилла. Раньше здание выглядело интереснее: были и боковые башенки, и лепнина на фасадах времен позднего барокко. Сам участок украшали различные мостики, скульптуры и павильоны.
В советское время во дворце размещалась городская стоматология. Она просуществовала там вплоть до 2010 года. Теперь обветшавшее сооружение ждет, когда новые владельцы обратят на него внимание и выкупят, как в
Бывшее пристанище известного рода имеет статус памятника историко-культурного наследия, так что будущим собственникам придется соблюдать некоторые условия, например, подписать охранные обязательства.
После заключения договора купли-продажи нужно в течение следующих 3 лет ввести объект в эксплуатацию. Если понадобится что-то реконструировать или сносить, необходимо уложиться в сроки, определенные проектно-сметной документацией, но не позднее 5 лет (отчет идет также со дня подписания документа). Если условия аукциона не будут выполнены, продавец вправе расторгнуть договор.
Вместе с дворцом победитель торгов получит право аренды земельного участка площадью 0,4137 га на 50 лет. Использовать его можно с ограничениями, так как на территории находится охранная зона линий электропередачи, водоохранная зона и прибрежная полоса.
Аукцион пройдет 15 апреля в Гродно. Заявление на участие можно подать до 9 апреля включительно.
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