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Дворец надо? Еще одну усадьбу рода Радзивиллов выставили на аукцион

24.03.2021 14:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Очередной исторический памятник попытаются продать на аукционе: на этот раз речь о заброшенном дворце в городе Дятлово, когда-то принадлежавшем Радзивиллам, а теперь — местному райисполкому. Двухэтажное кирпичное здание с подвалом и четырьмя холодными пристройками, а также территорию вокруг него, оценили в 30 939 рублей 93 копейки.

Дворцу 270 лет. Его построил на месте сожженного деревянного замка отец будущего писателя, историка и государственного деятеля ВКЛ Ульриха Кристофа Радзивилла. Раньше здание выглядело интереснее: были и боковые башенки, и лепнина на фасадах времен позднего барокко. Сам участок украшали различные мостики, скульптуры и павильоны.

В советское время во дворце размещалась городская стоматология. Она просуществовала там вплоть до 2010 года. Теперь обветшавшее сооружение ждет, когда новые владельцы обратят на него внимание и выкупят, как в случае с другой усадьбой Радзивиллов в деревне Полонечка.

Дворец надо? Еще одну усадьбу рода Радзивиллов выставили на аукцион

Бывшее пристанище известного рода имеет статус памятника историко-культурного наследия, так что будущим собственникам придется соблюдать некоторые условия, например, подписать охранные обязательства.

После заключения договора купли-продажи нужно в течение следующих 3 лет ввести объект в эксплуатацию. Если понадобится что-то реконструировать или сносить, необходимо уложиться в сроки, определенные проектно-сметной документацией, но не позднее 5 лет (отчет идет также со дня подписания документа). Если условия аукциона не будут выполнены, продавец вправе расторгнуть договор.

Дворец надо? Еще одну усадьбу рода Радзивиллов выставили на аукцион

Вместе с дворцом победитель торгов получит право аренды земельного участка площадью 0,4137 га на 50 лет. Использовать его можно с ограничениями, так как на территории находится охранная зона линий электропередачи, водоохранная зона и прибрежная полоса.

Аукцион пройдет 15 апреля в Гродно. Заявление на участие можно подать до 9 апреля включительно.

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Теги: Гродно
 
 
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Очередной исторический памятник попытаются продать на аукционе: на этот раз речь о заброшенном дворце в городе Дятлово, когда-то принадлежавшем Радзивиллам, а...
 
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