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Машина поплыла. Посмотрите, что наводнение сделало с припаркованным автомобилем в Австралии
Источник материала: Tut.by
Департамент транспорта австралийского штата Квинсленд опубликовал видео, которое едва ли может оставить равнодушным. На кадрах видно, как стоящий на шоссе автомобиль уносит потоком воды. Видно, что машина пустая: хозяин авто, судя по всему, успел из него выбежать. Виной такого «заплыва» стали непрекращающиеся ливни. Из-за наводнений больше всего страдают жители Квинсленда и Нового Южного Уэльса.
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Непрекращающиеся ливни в Австралии стали причиной эвакуации жителей штатов Квинсленд и Новый Южный Уэльс. По оценкам властей, юго-восток континента не...
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