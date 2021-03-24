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Машина поплыла. Посмотрите, что наводнение сделало с припаркованным автомобилем в Австралии

24.03.2021 15:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Департамент транспорта австралийского штата Квинсленд опубликовал видео, которое едва ли может оставить равнодушным. На кадрах видно, как стоящий на шоссе автомобиль уносит потоком воды. Видно, что машина пустая: хозяин авто, судя по всему, успел из него выбежать. Виной такого «заплыва» стали непрекращающиеся ливни. Из-за наводнений больше всего страдают жители Квинсленда и Нового Южного Уэльса.

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Непрекращающиеся ливни в Австралии стали причиной эвакуации жителей штатов Квинсленд и Новый Южный Уэльс. По оценкам властей, юго-восток континента не...
 
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