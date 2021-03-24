Машина поплыла. Посмотрите, что наводнение сделало с припаркованным автомобилем в Австралии

Источник материала: Tut.by

Департамент транспорта австралийского штата Квинсленд опубликовал видео, которое едва ли может оставить равнодушным. На кадрах видно, как стоящий на шоссе автомобиль уносит потоком воды. Видно, что машина пустая: хозяин авто, судя по всему, успел из него выбежать. Виной такого «заплыва» стали непрекращающиеся ливни. Из-за наводнений больше всего страдают жители Квинсленда и Нового Южного Уэльса.

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм , вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive .