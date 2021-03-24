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Задерживают участников стачки «Нафтана». Все они снялись в видео в поддержку инициативы Тихановской
Источник материала: Tut.by
23 и 24 марта в Новополоцке задерживают участников стачки «Нафтана», которые снялись в видео в поддержку голосования на платформе «Голос». Об этом сообщает телеграм-канал «Стачка Нафтана». Эту информацию также подтвердила председатель ячейки Белорусского независимого профсоюза Ольга Бритикова. На данный момент известно о четырех задержаниях.
Днем 23 марта в спортклубе был задержан Сергей Лапунов. Он проработал на «Нафтане» 20 лет, о вступлении в стачку объявил в декабре 2020 года. Вечером того же дня был задержан еще один участник стачки и заместитель председателя ячейки независимого профсоюза на «Нафтане» Андрей Шкиренко (стаж работы на предприятии — 30 лет).
Задержания продолжились на следующий день: 24 марта были задержаны Александр Капшуль (он проработал на «Нафтане» 20 лет и занимал должность юрисконсульта) и Алексей Дробицкий (стаж работы на предприятии — 18 лет). Они были задержаны возле здания суда в Новополоцке, где сегодня проходило заседание по иску Дробицкого к нанимателю, а Капшуль представлял его интересы.
Как сообщила председатель ячейки Белорусского независимого профсоюза на ОАО «Нафтан» Ольга Бритикова, все четверо задержанных сейчас находятся в ГОВД, им вменяется статья 24.23 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). С чем конкретно это связано, неизвестно, но все четверо задержанных участников стачки снялись в видео в поддержку голосования на платформе «Голос».
Напомним, что 18 марта Светлана Тихановская
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На данный момент известно о четырех задержанных.
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