Задерживают участников стачки «Нафтана». Все они снялись в видео в поддержку инициативы Тихановской

Источник материала: Tut.by

23 и 24 марта в Новополоцке задерживают участников стачки «Нафтана», которые снялись в видео в поддержку голосования на платформе «Голос». Об этом сообщает телеграм-канал «Стачка Нафтана». Эту информацию также подтвердила председатель ячейки Белорусского независимого профсоюза Ольга Бритикова. На данный момент известно о четырех задержаниях.



Алексей Дробицкий — один из задержанных участников стачки. Фото: телеграм-канал «Стачка Нафтана»

Днем 23 марта в спортклубе был задержан Сергей Лапунов. Он проработал на «Нафтане» 20 лет, о вступлении в стачку объявил в декабре 2020 года. Вечером того же дня был задержан еще один участник стачки и заместитель председателя ячейки независимого профсоюза на «Нафтане» Андрей Шкиренко (стаж работы на предприятии — 30 лет).

Задержания продолжились на следующий день: 24 марта были задержаны Александр Капшуль (он проработал на «Нафтане» 20 лет и занимал должность юрисконсульта) и Алексей Дробицкий (стаж работы на предприятии — 18 лет). Они были задержаны возле здания суда в Новополоцке, где сегодня проходило заседание по иску Дробицкого к нанимателю, а Капшуль представлял его интересы.

Как сообщила председатель ячейки Белорусского независимого профсоюза на ОАО «Нафтан» Ольга Бритикова, все четверо задержанных сейчас находятся в ГОВД, им вменяется статья 24.23 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). С чем конкретно это связано, неизвестно, но все четверо задержанных участников стачки снялись в видео в поддержку голосования на платформе «Голос».

Напомним, что 18 марта Светлана Тихановская выступила с видеообращением к белорусам, в котором призвала их проголосовать на платформе «Голос» за переговоры с властью. После этого белорусским пользователям ограничили доступ к сайту «Голос». При этом сайт инициативы по-прежнему открывается через VPN, также доступен резервный адрес сайта , а голосование за переговоры идет через чат-боты в Telegram и в Viber . По состоянию на 14.45 10 марта зарегистрировано 733 474 голосов (из них 725 246 — за переговоры).