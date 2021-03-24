В Витебске задержали дорожников, которые воровали смесь для обработки дороги

Источник материала: Tut.by

В Витебске ОБЭП задержал дорожников, причастных к хищению смеси для обработки проезжей части, сообщает МВД.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Задержаны 47-летний начальник участка «Гордормоста» (уволен) и 34-летний начальник городского асфальтобетонного завода. Они подозреваются в особо крупном хищении реагента путем злоупотребления служебными полномочиями.

В отношении них возбудили уголовное дело.

Начальник участка при распределении соляной смеси отдавал распоряжение водителю отвозить ее в условленное место. Оттуда похищенное забирал подельник, перевозил в Россию и продавал. Выручку фигуранты делили между собой.

За два месяца было похищено более 1 тыс. тонн смеси на сумму около 30 тыс. рублей.

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