|
В Витебске задержали дорожников, которые воровали смесь для обработки дороги
Источник материала: Tut.by
В Витебске ОБЭП задержал дорожников, причастных к хищению смеси для обработки проезжей части, сообщает МВД.
Задержаны 47-летний начальник участка «Гордормоста» (уволен) и 34-летний начальник городского асфальтобетонного завода. Они подозреваются в особо крупном хищении реагента путем злоупотребления служебными полномочиями.
В отношении них возбудили уголовное дело.
Начальник участка при распределении соляной смеси отдавал распоряжение водителю отвозить ее в условленное место. Оттуда похищенное забирал подельник, перевозил в Россию и продавал. Выручку фигуранты делили между собой.
За два месяца было похищено более 1 тыс. тонн смеси на сумму около 30 тыс. рублей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За два месяца было похищено более 1 тыс. тонн смеси на сумму около 30 тыс. рублей.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)