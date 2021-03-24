Российский биатлонист завершил карьеру из-за подозрений в допинге

Источник материала: Tut.by

Российский биатлонист Алексей Слепов завершил карьеру на фоне допингового разбирательства. Об этом рассказал тренер 34-летнего спортсмена Валерий Храмоножкин.



Фото: СБР

Напомним, в октябре 2020 года Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) признало Слепова невиновным в нарушении антидопинговых правил, несмотря на то, что спортсмен пропустил три допинг-теста. Изучив объяснения и медицинские документы, представленные биатлонистом, РУСАДА решило не рассматривать третий пропуск допинг-теста как нарушение правил доступности спортсмена. Однако спустя неделю агентство поменяло своё решение, вновь открыв дело.

«Ситуация не прояснилась, решения до сих пор нет и неизвестно, когда будет. На этом фоне Алексей принял решение завершить карьеру. Он не дисквалифицирован, имел право выступать дальше, но в связи с тем, что ситуация затянулась и были пропущены все отборочные старты, он решил закончить со спортом», — цитирует Храмоножкина ТАСС.

Слепов — трехкратный чемпион Европы, победитель общего зачета Кубка IBU в сезоне-2013/2014, чемпион России.