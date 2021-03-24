Игорь Макар обратился к главе КГБ: «Не делайте провокаций, которые унесут жизни»

Бывший сотрудник антитеррористического подразделения МВД «Алмаз» Игорь Макар, в 2006 году бежавший из Беларуси, опубликовал видеообращение к председателю Комитета госбезопасности Ивану Тертелю с просьбой не совершать провокаций, которые приведут к жертвам.





По словам Макара, на протяжении последнего месяца КГБ ведет «пропаганду о резкой активизации террористических угроз в отношении гособъектов и должностных лиц». «Это очевидно, ведь грядет День Воли, и будет активизироваться протестный потенциал. К огромному сожалению, у действующего режима методы борьбы с собственным народом не поменялись», — отметил он.

Игорь Макар заявил, что уже задержаны и находятся в изоляторе КГБ люди, на которых «можно повесить все преступления режима». «А дальше нет сомнений в вынесении высшей меры наказания и приведении ее к исполнению в самые кратчайшие сроки», — сказал он.

Бывший сотрудник «Алмаза» обратился к Тертелю с призывом не совершать провокаций.

«Независимо от количества людей на улице 25 марта, я прошу вас, не делайте провокаций, которые унесут жизни людей, и не обвиняйте в преступных действиях того, кто не имеет к этому ни малейшего отношения», — отметил он.

Макар заявил, что готов взять на себя ответственность за молчание задержанных людей. В доказательство своей информированности он называет звания и инициалы трех задержанных (двух силовиков и гражданского лица).

Бывший силовик также отрывочно упоминает о событиях, о которых знает и готов молчать сам, в том числе о произошедшем утром 15 марта в стенах КГБ, о чем «еще не докладывали президенту». По мнению Макара, из-за этих событий Тертель может лишиться своего поста. В качестве подтверждения он показал лицевую сторону удостоверения некоего сотрудника КГБ, назвал его номер и должность.

Завершил обращение экс-сотрудник «Алмаза» заявлением, что именно сейчас он «поставил на кон свою жизнь».

Сегодня о подготовке провокаций на 25 марта, которые могут привести к человеческим жертвам, также сообщил телеграм-канал ByPOL со ссылкой на источники, «авторитет и степень доверия к которым не вызывает никаких сомнений».

По информации ByPOL, «готовится совершение террористического акта в одном из зданий органов внутренних дел».