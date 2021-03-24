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Агентство Standard & Poor's сохранило негативный прогноз по Беларуси

24.03.2021 15:05 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's провело очередную оценку суверенного кредитного рейтинга Беларуси, по результатам которой долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги по обязательствам в иностранной и национальной валюте остались без изменений на уровне B, сохранив «негативный» прогноз.

Агентство Standard & Poor's сохранило негативный прогноз по Беларуси

«Рейтинги Беларуси, по мнению агентства, поддерживаются умеренным уровнем государственного долга, гибким режимом валютного курса и финансовой поддержкой со стороны России», — говорится в сообщении Минфина, передает БелаПАН.

Сохранение негативного прогноза, уточняет министерство, отражает позицию S&P о рисках для финансовой стабильности банковской системы, c учетом частичного оттока депозитов в 2020 году и повышенного спроса на иностранную валюту.

Ассоциированный директор Standard & Poor`s Максим Рыбников ранее в комментарии БелаПАН отмечал, что политические события усиливают экономические риски в Беларуси. Агентство прогнозирует, что рост экономики Беларуси в 2021 году составит 0,5%.

 
 
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Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's провело очередную оценку суверенного кредитного рейтинга Беларуси, по результатам которой долгосрочные и...
 
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