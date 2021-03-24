ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Госдума РФ проголосовала за обнуление сроков Путина

24.03.2021 15:11 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Госдума России в среду, 24 марта, приняла в третьем чтении поправки, приводящие избирательное законодательство в соответствие с новыми нормами Конституции РФ.

Помимо прочего, поправки дают право нынешнему президенту Владимиру Путину еще дважды баллотироваться на пост главы государства.

Так, согласно законопроекту, должность президента можно занимать не более двух сроков, но это ограничение "не распространяется на тех, кто занимал должность главы государства до вступления в силу поправок в Конституцию".

Оппозиция и ее сторонники обвиняют 67-летнего Путина в стремлении стать пожизненным президентом.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Госдума России в среду, 24 марта, приняла в третьем чтении поправки, приводящие избирательное законодательство в соответствие с новыми нормами Конституции РФ.
 
Новости дня
Новости разные
 
Машина поплыла. Посмотрите, что наводнение сделало с припаркованным автомобилем в Австралии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by