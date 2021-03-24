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Возле Национальной библиотеки столкнулись два автомобиля, один из них перевернулся
Источник материала: Tut.by
Читатели сообщили AUTO.TUT.BY о серьезной аварии на пересечении улиц Скорины и Филимонова.
По словам очевидцев, днем 24 марта около Национальной библиотеки столкнулись две легковушки, одна из них вылетела за пределы дороги и перевернулась на бок. Информации о пострадавших пока нет.
На месте аварии работают сотрудники ГАИ. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
(Будет дополнено.)
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На месте аварии работают сотрудники ГАИ. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
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