Возле Национальной библиотеки столкнулись два автомобиля, один из них перевернулся

Источник материала: Tut.by

Читатели сообщили AUTO.TUT.BY о серьезной аварии на пересечении улиц Скорины и Филимонова.

По словам очевидцев, днем 24 марта около Национальной библиотеки столкнулись две легковушки, одна из них вылетела за пределы дороги и перевернулась на бок. Информации о пострадавших пока нет.

На месте аварии работают сотрудники ГАИ. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

(Будет дополнено.)

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