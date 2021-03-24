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Карпенко рассказал, когда стартует ЦТ в Беларуси
24.03.2021 15:25 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 мар ― Sputnik. Сдавать централизованное тестирование белорусские абитуриенты начнут с 16 июня, сообщил министр образования Игорь Карпенко на встрече с педагогами в среду.
По его словам, в этом году повторят прошлогоднюю практику, чтобы у выпускников после получения аттестатов было время для подготовки к ЦТ. К слову, вручать аттестаты зрелости выпускникам будут 10 июня.
© Sputnik / Виктор Толочко
В прошлом году сроки проведения централизованного тестирования были сдвинуты на одну неделю из-за пандемии: сдавать ЦТ абитуриенты пошли лишь 25 июня. Напомним, испытания всегда начинаются с тестов по белорусскому языку.
Полное расписание централизованного тестирования будет опубликовано уже на следующей неделе. Сроки регистрации на ЦТ не изменились: записаться на него можно со 2 мая по 1 июня. А пока в Беларуси проходит
Сертификаты ЦТ действительны в течение двух лет, проверка их подлинности осуществляется на сайте РИКЗ.
ЦТ и ЕГЭ: как поступить в Россию
В феврале Sputnik стало известно, что с этого года российские университеты
В Минобрнауки РФ отметили, что внесенные в правила приема изменения сделаны "в целях обеспечения беспрепятственного и полного приема белорусов на обучение в вузы России". Новшества будут действовать по образовательным программам бакалавриата, специалитета, а также магистратуры.
Сейчас российские университеты
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Полного расписания централизованного тестирования пока нет, ожидается, что оно появится на следующей неделе.
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