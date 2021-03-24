Карпенко рассказал, когда стартует ЦТ в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 мар ― Sputnik. Сдавать централизованное тестирование белорусские абитуриенты начнут с 16 июня, сообщил министр образования Игорь Карпенко на встрече с педагогами в среду.

По его словам, в этом году повторят прошлогоднюю практику, чтобы у выпускников после получения аттестатов было время для подготовки к ЦТ. К слову, вручать аттестаты зрелости выпускникам будут 10 июня.

В прошлом году сроки проведения централизованного тестирования были сдвинуты на одну неделю из-за пандемии: сдавать ЦТ абитуриенты пошли лишь 25 июня. Напомним, испытания всегда начинаются с тестов по белорусскому языку.

Полное расписание централизованного тестирования будет опубликовано уже на следующей неделе. Сроки регистрации на ЦТ не изменились: записаться на него можно со 2 мая по 1 июня. А пока в Беларуси проходит третий этап репетиционного тестирования. В этом году, напомним, тесты почти по всем предметам претерпели некоторые изменения.

Сертификаты ЦТ действительны в течение двух лет, проверка их подлинности осуществляется на сайте РИКЗ.

ЦТ и ЕГЭ: как поступить в Россию

В феврале Sputnik стало известно, что с этого года российские университеты будут принимать белорусов по результатам ЦТ.

В Минобрнауки РФ отметили, что внесенные в правила приема изменения сделаны "в целях обеспечения беспрепятственного и полного приема белорусов на обучение в вузы России". Новшества будут действовать по образовательным программам бакалавриата, специалитета, а также магистратуры.

Сейчас российские университеты принимают белорусов либо по результатам ЕГЭ, либо часть вузов имеют право проводить собственные вступительные экзамены.

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