"Земля похожа на море": в Австралии сильнейшее наводнение - видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

На австралийский штат Новый Южный Уэльс обрушились сильнейшие за десятилетия наводнения. В штате из-за наводнений и ливней закрыто более 200 школ, оказались перекрыты многие дороги. Пожарно-спасательная служба штата заявила, что многие районы "сейчас похожи на внутреннее море".

Один человек погиб, количество эвакуированных возросло до 20 тысяч. Но местные жители рассказывают не только о сложностях, но и об отзывчивости соседей и взаимопомощи.

Двор местного жителя Дэвида оказался затоплен, но ему помогли неравнодушные.

"Зять пригнал грузовик с мешками с песком. К нам приходили и местные жители, приносили мешки с песком. Соседи просто фантастические, все помогают друг другу пережить это", - рассказал он.

Спасатели протягивают руку помощи и лапам: двадцать собак удалось эвакуировать из зоны наводнения. Спасатели и волонтеры используют для спасения животных плоты.

Смотрите на видео, как Австралия терпит бедствие, но не сдается, а австралийцы протягивают руку помощи друг другу.

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