Источник материала: UDF



Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com

«Пошел 24-й день , как я на домашке , хожу на костыликах и пытаюсь изо всех сил сращивать свои косточки . В ход идут все народные средства, постоянный покой ноги , витамины , коллаген и даже мексиканская папайа», – написала Илана Юрьева.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Появились новости о плачевном состоянии искалеченной звезды «Уральских пельменей» после операции ЧП произошло месяц назад, когда Илана Юрьева отдыхала в Сочи вместе с семьей.

ЧП произошло месяц назад, когда звезда «Уральских пельменей»отдыхала в Сочи вместе с семьей. На горнолыжном курорте актрису на большой скорости сбил лыжник, после чего ей потребовалась срочная госпитализация.В Москве Илану Юрьеву прооперировали. Как выяснилось, у нее был серьезный перелом ноги. Сейчас звезда проходит курс реабилитации. Из больницы е уже выписали. Однако самостоятельно передвигаться звезда «Уральских пельменей» не может.В своем Инстаграм Илана Юрьева написала, что пытается сохранять бодрость духа и не терять надежду на скорейшее выздоровление. Также она отметила, то не держит зла на того мужчину, который в нее врезался на лыжах.Звезда «Уральских пельменей» пытается мыслить позитивно и верит, что лыжник уберег ее от чего-то более страшного. Конечно, Илана волнуется из-за того, что работа встала, концерты, съемки отменены.