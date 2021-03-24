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Появились новости о плачевном состоянии искалеченной звезды «Уральских пельменей» после операции

24.03.2021 16:07 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Появились новости о плачевном состоянии искалеченной звезды «Уральских пельменей» после операции
Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда Илана Юрьева уже больше месяца страдает от полученной серьезной травмы. Покалеченной артистке потребовалась операция, и о восстановлении пока говорить рано.

ЧП произошло месяц назад, когда звезда «Уральских пельменей» Илана Юрьева отдыхала в Сочи вместе с семьей. На горнолыжном курорте актрису на большой скорости сбил лыжник, после чего ей потребовалась срочная госпитализация.

В Москве Илану Юрьеву прооперировали. Как выяснилось, у нее был серьезный перелом ноги. Сейчас звезда проходит курс реабилитации. Из больницы е уже выписали. Однако самостоятельно передвигаться звезда «Уральских пельменей» не может.

В своем Инстаграм Илана Юрьева написала, что пытается сохранять бодрость духа и не терять надежду на скорейшее выздоровление. Также она отметила, то не держит зла на того мужчину, который в нее врезался на лыжах.

«Пошел 24-й день , как я на домашке , хожу на костыликах и пытаюсь изо всех сил сращивать свои косточки . В ход идут все народные средства, постоянный покой ноги , витамины , коллаген и даже мексиканская папайа», – написала Илана Юрьева.


Звезда «Уральских пельменей» пытается мыслить позитивно и верит, что лыжник уберег ее от чего-то более страшного. Конечно, Илана волнуется из-за того, что работа встала, концерты, съемки отменены.
 
 
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ЧП произошло месяц назад, когда Илана Юрьева отдыхала в Сочи вместе с семьей.
 
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