Вечно не хватает времени на сериалы? Посмотрите эти, они все равно короткие

Источник материала: Tut.by

Постоянно жалеете время на просмотр сериалов? Возможно, прямо сейчас мы решим вашу проблему. AFISHA.TUT.BY собрала в одном месте девять отличных сериалов, эпизоды которых длятся не более получаса. Кажется, теперь у вас есть план на вечер.

Как мы составляли подборку? Мы обратились к навигатору «КиноПоиска» , где легко можно найти кино по заданным критериям. Нас интересовали новые сериалы, которые вышли осенью прошлого года и позже, а их рейтинг среди пользователей ресурса должен быть выше семи баллов. Чтобы в подборку попали только проверенные зрителями проекты, мы выставили минимальное количество оценок — 2500+. Смотрите, что получилось.

«Нежность»

Страна: Россия

Режиссер: Анна Меликян

Количество серий: 11

Рейтинг на «КиноПоиске»: 7,8 балла

О чем сериал

После того как в случайной командировке бизнесвумен Елена Ивановна встречает мужчину своей мечты и так же неожиданно теряет его, она продолжает искать его всеми доступными и недоступными способами. В ход идет логика, эзотерика, помощь подруг, знакомство с новым мужчиной, поездка на ретрит. Она идет вперед, бежит сломя голову, ошибается, падет, набивает шишки. И на этом непростом пути в поисках любви, возможно, обретает главное — себя.

Почему смотрим

Комедийный сериал вырос из одноименной короткометражки 2018 года, которую сняла заметный режиссер Анна Меликян, автор известной «Русалки». Тогда в 20-минутной работе снялись звезды российского кино Виктория Исакова, Евгений Цыганов и Константин Хабенский. Они же позируют и на постере полноценного сериала. Исакова на нем будто бы сошла с картины Боттичелли «Рождение Венеры», хотя в самом сериале она куда проще и понятнее, ее проблемы будут близки многим сверстникам. За экранную искренность «Нежность» уже успела влюбить в себя огромную аудиторию и попала в топ-250 сериалов на «КиноПоиске» . Что любопытно, история о любви и искусстве полностью снята на IPhone.

«Родком»

Страна: Россия

Режиссер: Мария Кравченко

Количество серий: 21

Рейтинг на «КиноПоиске»: 7,7 балла

О чем сериал

Это история о мужчине, который разводится с супругой после ее измены и уверен, что сможет самостоятельно воспитывать двенадцатилетнего сына — и при этом не сойти с ума. Для этого он вступает в родительский комитет класса.

Почему смотрим

В российской кинотрадиции, где через фильм на экране появляются матери-одиночки, тема отцов-одиночек кажется довольно специфичной, а потому и вызывает интерес. Конечно, «Родком» — это не претензия на глубокий психологизм, а скорее легкая комедия о бытовухе на пару-тройку вечеров: наблюдать, как мужчины теряются в мире женщин, непривычно и даже забавно. Но воспринимать ее можно и как инструкцию к тому, как выживать, если все в твоей жизни пошло не по плану.

«Зона комфорта»

Страна: Россия

Режиссер: Михаил Шулаев

Количество серий: семь

Рейтинг на «КиноПоиске»: 7,6 балла

О чем сериал

О хитром владельце небольшой транспортной компании, который по воле судьбы попадает в норвежскую тюрьму, которая по удобствам сильно отличается от белорусской. Единственное, что связывает героя с домом, — это окно Skype, через которое и придется как-то выпутываться из сложившихся обстоятельств, противостоять мафии, контролировать свой бизнес, стараться не потерять жену и воспитывать детей, которые по Сети воспитываться отказываются.

Почему смотрим

Российская «Зона комфорта» с вновь ставшим популярным Гариком Харламовым — еще один сериальный хит прошлого года. Проект высоко оценили пользователи «КиноПоиска», что неудивительно: во-первых, сериал снят в духе современных решений — по Skype: это новый опыт как для авторов, так и для зрителей. Во-вторых, жанр комедии — отличный способ отключиться от страшной хроники пандемии (и не только). В-третьих, это актерское соло Гарика Харламова, которому создатели позволили быть на экране самим собой. Поэтому рейтинг сериала — строго «18+».

«Ванда/Вижн»

Страна: США

Режиссер: Мэтт Шекман

Количество серий: девять

Рейтинг на «КиноПоиске»: 7,6 балла

О чем сериал

Главные персонажи мини-сериала — хорошо известные фанатам «Мстителей» Алая ведьма (она же Ванда) и ее возлюбленный — робот-андроид Вижн, погибший в финале «Мстителей: Война бесконечности». Сюжет сериала разворачивается аккурат после событий «Мстителей: Финал», когда злодей Танос уничтожил пол-Вселенной, но супергерои смогли отмотать время назад и предотвратить катастрофу.

Почему смотрим

Marvel снова всех удивила: в начале года американская киностудия выпустила свой первый сериал с героями из «Мстителей». Тех, у кого вечно нет времени, должно порадовать, что «Ванда/Вижн» — мини-сериал, то есть вы легко проглотите его за один вечер (продолжительность эпизодов — 25−30 минут). В Сети уже есть все девять серий, так что сериал можно посмотреть залпом. От происходящего на экране сложно отвести взгляд, даже (и тем более) тем, кто никогда не считал себя фанатом супергеройских фильмов. А вот для поклонников в коротких сериях к тому же найдется уйма пасхалок. Чуть подробнее о первых эпизодах мы писали здесь .

«Я не шучу»

Страна: Россия

Режиссер: Саша Тапочек

Количество серий: восемь

Рейтинг на «КиноПоиске»: 7,4 балла

О чем сериал

Лене 49. У нее двое детей, двое бывших мужей, свекровь, три кредита и собака. По таким, как Лена, рассчитывают стоимость потребительской корзины. Но только в свою корзину она добавит бутылку вина и обязательно расскажет об этом вечером со сцены. Подруги говорят, что ей нужен ботокс и мужчина, а Лена хочет, чтобы ее встречали смехом и аплодисментами. Потому что Лена — стендап-комик. И событий в ее жизни хватит не на одно шоу.

Почему смотрим

На волне популярности женского стендапа, который уже и в Минске набирает обороты, выход «Я не шучу» выглядит как нельзя кстати. Сериальное драмеди основано на реальных событиях, а главной героиней и одним из авторов сценария выступила участница шоу StandUp на ТНТ и победительница «Открытого микрофона» Елена Новикова. Этот сериал — немножко и о жизни самой юмористки: она тоже в разводе, у нее остался ребенок, ее же именем зовут главного персонажа. У авторов получился злободневный портрет женщины за сорок, которая понимает, что на проблемы лучше всего смотреть с юмором. Последний эпизод под названием «В ж*пу всё, или в Крым?» появится в Сети 25 марта: можете дождаться его, чтобы посмотреть все и сразу.

«Дэш и Лили»

Страна: США

Режиссеры: Фред Сэвэдж и Брэд Силберлинг

Количество серий: восемь

Рейтинг на «КиноПоиске»: 7,3 балла

О чем сериал

Романтичная нью-йоркская девушка Лили оставляет на полке любимого книжного магазина красный блокнот, его находит циничный парень Дэш, который ненавидит суету вокруг Нового года. Они начинают общаться при помощи этой записной книжки, оставляя ее друг другу в разных уголках города.

Почему смотрим

Если вам не хватает легких историй о любви и молодости с наивностью романтических драм нулевых, то «Дэш и Лили» — как раз то, что нужно. Это оригинальный сериал Netflix, который заряжен на рождественский настрой — не очень своевременно, но уж извините (хотя вдруг в этом году вам не хватило новогодней атмосферы и ожидания чуда). В основу ромкома легли подростковые романы Дэвида Левитана и Рэйчел Кон, на экране их дополнил прекрасный Нью-Йорк и актерский дуэт звезды «Эйфории» Остина Абрамса с Мидори Френсис из «Юной» и «Готэма».

«Эмили в Париже»

Страна: США

Режиссеры: Эндрю Флеминг, Зои Р. Кассаветис и Питер Лоэр

Количество серий: 10

Рейтинг на «КиноПоиске»: 7,3 балла

О чем сериал

Американка Эмили получает неожиданное предложение отправиться во Францию по работе. Ей предстоит столкнуться с местной культурой, найти новых друзей и любовь.

Почему (не) смотрим

Париж, интриги, гламур — цепляют эти три слова? Тогда создатели «Эмили в Париже» с харизматичной Лили Коллинз точно попали в ваше настроение. Романтический сериал вышел прошлой осенью и быстро стал хитом, правда многим французам он совершенно не понравился. Они раскритиковали проект за то, что столица Франции в нем показана абсолютно нереалистичной, а французы — стереотипно. С сериалом связан еще и скандал на «Золотом глобусе». Тем не менее проект продлен на второй сезон, а рейтинги на «КиноПоиске» у него до сих пор завидные.

«Пассажиры»

Страна: Россия

Режиссер: Карен Оганесян

Количество серий: восемь

Рейтинг на «КиноПоиске»: 7,2 балла

О чем сериал

В такси к Андрею, рассекающему по Москве на старом «Мерседесе» из 90-х, попасть непросто. Сначала нужно… умереть. Его пассажирами становятся только те, кто не успел при жизни подвести важный итог, признаться себе или другим в чем-то, что висит на душе тяжелым грузом, не отпуская из этого мира. Пока пассажиры не откроют свою душу водителю и не осознают, что держит их на земле, такси будет продолжать свой путь.

Почему смотрим

«Пассажиры» сильно выбиваются среди своих товарищей по подборке. Это не романтическая драма, не легкое кино на посмеяться, а психологический сериал-исповедь для вдумчивого просмотра. В мистическом проекте снялся эстонский актер Кирилл Кяро, звезда нашумевшей «Эпидемии». Здесь он появляется в роли мифологического Харона, только он перевозит души умерших не через реку Стикс, а по московским улицам — на такси. В коротких сериях по 15 минут его пассажиры признают свои прижизненные грехи, чтобы «отпустило». А зрителю остается наблюдать за этим поистине магическим ритуалом и осознавать, в каком страшном мире мы живем.

«Гости из прошлого»

Страна: Россия

Режиссер: Владимир Виноградов

Количество серий: 17

Рейтинг на «КиноПоиске»: 7 баллов

О чем сериал

По сюжету в 1982 году профессор Матвей Пиотровский создает машину времени и проводит научный эксперимент, в результате которого одна половина его квартиры останется в восьмидесятых, а вторая попадет в эпоху интернета. В наше время жилплощадь делят бизнесмен Сергей, его жена Светлана и дочь Кристина. Новое соседство доставляет героям массу неудобств, ведь наслоение двух времен лишает каждую из семей доступа ко второй половине квартиры. Проблем добавит и внук ученого Паша, прождавший целых 38 лет, чтобы предотвратить одно трагическое событие.

Почему смотрим

«Гости из прошлого» — российская комедия, которая заходит на территорию фантастики. Сюжет может напомнить классику советского кино «Иван Васильевич меняет профессию», культовый «Назад в будущее» или даже «Пару из будущего» , которая сейчас идет в кино. Акценты авторы ставят на коммунальном вопросе (что уже классика) и цифровой эпохе, адаптироваться к которой до сих пор могут, увы, далеко не все. Именно поэтому сериал будет интересен скорее старшему поколению, чем молодежи. Каст соответствующий: Юрий Стоянов, Михаил Трухин, Людмила Артемьева.

Смотрели что-нибудь из подборки? Поделитесь впечатлениями в комментариях.