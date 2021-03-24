Даже авокадо: 5 полезных продуктов, которые нужно употреблять с осторожностью

Источник материала: ОНТ

Правильное питание – один из самых эффективных способов оставаться в хорошей форме и избегать множества заболеваний. Но далеко не все продукты, которые кажутся безвредными, можно отнести к категории «ПП». Разбираемся, что именно диетологи советуют не употреблять или есть с осторожностью.

Рис

Эта крупа – одна из самых необходимых в рационе. Правда, при условии, что рис – качественный. Наименее полезный – белый очищенный рис. В нем много простых углеводов. А их избыток – верный путь к жировым отложениям.





Виноград

Устоять перед сочными сладкими ягодами винограда, пожалуй, не сможет никто. Этот продукт есть можно, но в небольших количествах. Если съесть много винограда, он заполнит желудок и насытит организм большим количеством сахара.





Авокадо

О пользе этого продукта знают даже дети. Тем не менее авокадо очень калорийное лакомство. Специалисты советуют есть его в небольших количествах. Важно также помнить, что полезные свойства авокадо сохраняются лишь в сыром виде.





Сладкие йогурты

Кефир и йогурт – полезные кисломолочные продукты. Но если они содержат сахар и фруктовые добавки, эта польза тут же исчезает. Лучше не увлекаться продуктами с крахмалом загустителями. Здоровая альтернатива – натуральный йогурт со свежими ягодами или специями.





Чипсы из фруктов

Казалось бы, здесь нет ничего вредного. Фруктовые чипсы стали популярными даже среди приверженцев правильного питания. Однако многие производители делают этот продукт во фритюре. Это добавляет чипсам калорийности. Также при их изготовлении используются химические составы и добавки. Поэтому лучше отдать предпочтение натуральным сухофруктам.





ФОТО: pixabay

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram