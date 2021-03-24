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Как правильно подготовить и высаживать семена: 7 эффективных советов

24.03.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как правильно подготовить и высаживать семена: 7 эффективных советов

Готовимся к приходу настоящей весны. Как сделать так, чтобы вокруг нас всегда было чисто, красиво и… вкусно? Рассказываем о семенах.


  1. В марте за лопату браться еще рано, а вот для посева семян на рассаду – самое время. Если вы любите базилик, то приступайте к работе уже сейчас. И учитывайте, что растение – теплолюбивое. Для прорастания семенам необходимо обеспечить температуру от 23°C.
  2. Чтобы получить пышный ароматный кустик, который еще и цветет красиво, перед посевом семена желательно прорастить. А вот высаживают рассаду базилика на грядку во второй половине мая – начале июня, когда окончательно пройдет риск возвратных заморозков.
  3. Вы удивитесь, но в июне вполне реально собрать первый урожай брокколи. Достаточно высадить семена этого вида капусты в конце марта – начале апреля. Важно соблюдать правила: зернышки кладем в землю не глубже, чем на сантиметр. После появления всходов растения переносят в прохладное место. А вот рассаду в открытый грунт стоит высаживать в мае.
  4. Лук-порей – еще один овощ, который заслуживает внимания в марте. До появления всходов контейнер с посадками держат в теплом месте. Каждые 2 недели листья растения укорачивают до 10 см, чтобы стимулировать корнеобразование. В мае, в возрасте 6-8 недель, когда на сеянцах образуется 3 листа, рассаду пересаживают на грядку.
  5. В отрытый грунт во второй половине марта можно смело высеивать холодоустойчивые культуры, такие как яровая пшеница, ячмень, овес и горох.
  6. Чтобы семена точно взошли, можно ориентироваться на лунный календарь. Наблюдения говорят о том, что если дни посева рассады в марте выбраны правильно, то ростки появляются быстро и дружно, саженцы не болеют и лучше приживаются на постоянном месте.
  7. Наши бабушки сеяли семена в так называемые женские дни – среду, пятницу и субботу. По народным приметам считалось, что земля в это время относится к растениям более благосклонно.

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Готовимся к приходу настоящей весны. Как сделать так, чтобы вокруг нас всегда было чисто, красиво и… вкусно? Рассказываем о семенах. В марте за лопату браться еще...
 
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