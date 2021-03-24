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Что делать, чтобы картофель для драников не темнел: 5 лайфхаков

24.03.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Что делать, чтобы картофель для драников не темнел: 5 лайфхаков

Для того, чтобы картофель для драников не темнел и они получились красивого золотистого цвета, необходимо соблюдать несколько несложных условий.

1. Очищенный картофель поместите в воду. Из-за взаимодействия с воздухом овощ очень быстро потемнеет.

2. В натертый картофель добавьте измельченную на мелкой терке одну крупную луковицу (примерно на 1 кг картофеля). Лук препятствует потемнению картофеля и придаст аромат блюду.

3. Можно добавить также 1-2 ст. л. сметаны (на 1 кг картофеля) или другого кисломолочного продукта в натертый картофель. Так, драники получатся аппетитного золотистого цвета.

4. Кроме того, вместо кисломолочных продуктов используют лимонную кислоту. Немного порошка смешайте с картофельной массой. Это поможет сохранить светлый цвет картофелю на какое-то время.

5. Не медлите во время приготовления драников! Натертый картофель смешайте с остальными ингредиентами и сразу же приступайте к обжарке.

Фото с сайта smak.ua

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Для того, чтобы картофель для драников не темнел и они получились красивого золотистого цвета, необходимо соблюдать несколько несложных условий. 1. Очищенный...
 
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