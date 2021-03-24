Егор Шарангович – первая звезда матча между «Нью-Джерси» и «Филадельфией»

Источник материала: ОНТ

Егор Шарангович признан первой звездой матча между «Нью-Джерси» и «Филадельфией». Белорусский легионер внес весомый вклад в победу своей команды.

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Джерси» победил со счетом 4:3. Шарангович забросил шайбу и отдал результативную передачу.

Для белоруса эта шайба стала уже седьмой в матчах НХЛ, также он отдал 5 передач. Отметим, что сейчас «Нью-Джерси» занимает 7 место в Восточной конференции.

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