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Егор Шарангович – первая звезда матча между «Нью-Джерси» и «Филадельфией»

24.03.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Егор Шарангович – первая звезда матча между «Нью-Джерси» и «Филадельфией»

Егор Шарангович признан первой звездой матча между «Нью-Джерси» и «Филадельфией». Белорусский легионер внес весомый вклад в победу своей команды. 

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Джерси» победил со счетом 4:3. Шарангович забросил шайбу и отдал результативную передачу. 

Для белоруса эта шайба стала уже седьмой в матчах НХЛ, также он отдал 5 передач. Отметим, что сейчас «Нью-Джерси» занимает 7 место в Восточной конференции.

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Егор Шарангович признан первой звездой матча между «Нью-Джерси» и «Филадельфией». Белорусский легионер внес весомый вклад в победу своей команды.  В очередном...
 
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