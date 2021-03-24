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Похожая на одеяло собака стала звездой Instagram. Посмотрите на это милейшее создание!
Источник материала: ОНТ
Шарпей по кличке Харви завоевал любовь интернет-пользователей благодаря своему необычному внешнему виду – пес напоминает мягкое уютное одеяло.
Кожа собаки – вся в крупных складках. Хозяйка пса Тереза обожает Харви и соблюдает правила ухода за такими питомцами – моет все морщины и складки и мажет их кремом. Только так можно избежать раздражения на коже.
Девушка регулярно публикует в Instagram фотографии собаки, у которой появилось много поклонников. «Какое милое одеялко с носиком», «Единственные морщинки, которые любят все», – пишут в комментариях.
ФОТО:
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Шарпей по кличке Харви завоевал любовь интернет-пользователей благодаря своему необычному внешнему виду – пес напоминает мягкое уютное одеяло. Кожа собаки –...
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