Похожая на одеяло собака стала звездой Instagram. Посмотрите на это милейшее создание!

Источник материала: ОНТ

Шарпей по кличке Харви завоевал любовь интернет-пользователей благодаря своему необычному внешнему виду – пес напоминает мягкое уютное одеяло.

Кожа собаки – вся в крупных складках. Хозяйка пса Тереза обожает Харви и соблюдает правила ухода за такими питомцами – моет все морщины и складки и мажет их кремом. Только так можно избежать раздражения на коже.

Девушка регулярно публикует в Instagram фотографии собаки, у которой появилось много поклонников. «Какое милое одеялко с носиком», «Единственные морщинки, которые любят все», – пишут в комментариях.

ФОТО: © instagram.com/harvey.thesharpei

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