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Пикеты против героизации нацизма: белорусы вышли к посольствам и консульствам Польши и Литвы

24.03.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Пикеты против героизации нацизма: белорусы вышли к посольствам и консульствам Польши и Литвы

Беларусь – суверенное государство, которое без советов зарубежных стран будет выстраивать свою национальную политику. Об этом 24 марта заявили сотни жителей нашей республики, пришедшие к дипмиссиям Литвы и Польши с требованиями прекратить давление на Беларусь. 

В Минске пикетирования прошли у посольств Литвы и Польши. Выразить свое недовольство действиями иностранных государств собрались неравнодушные белорусы, которых объединило общее желание – сообщить о своей гражданской позиции и жить в спокойной стране. Люди просили выйти к ним работников посольств, однако те от диалога отказались. Пришедшие отмечают, что с уважением относятся к народам Литвы и Польши, однако попытки их властей влиять на ситуацию в Беларуси не способствуют нормализации отношений между странами.

Выразить свою позицию против вмешательства во внутренние дела страны к консульствам Литвы и Польши также пришли жители Гродно и Бреста. Приграничные регионы особенно переживают из-за сложившейся ситуации. Здесь уверены, что соседи должны не учить и упрекать Беларусь, а уважать её выбор.

Все участники акции вели себя мирно и уважительно по отношению к работникам дипмиссий. В Гродно участникам пикета даже пришлось сдвинуться с тротуара вглубь двора, чтобы соблюсти положенные 50 метров от территории консульства. И хотя диалога с зарубежными дипломатами не получилось, голоса простых белорусов были услышаны.

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Теги: Брест, Гродно
 
 
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Беларусь – суверенное государство, которое без советов зарубежных стран будет выстраивать свою национальную политику. Об этом 24 марта заявили сотни жителей нашей...
 
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