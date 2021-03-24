Беспорядки в Мьянме: военные выстрелили в маленькую девочку

Источник материала: ОНТ

Семилетняя девочка стала жертвой военных в Мьянме. Силовики стреляли в её отца, но попали в малышку. Жители Мандалая объявили из-за этого случая тихую забастовку.





А в других городах не прекращаются столкновения с полицией. Силовики жёстко, спецсредствами и боевым оружием пресекают массовые митинги. Погибли по меньшей мере 164 человека. По словам независимых источников – 250 жертв. В стране – режим чрезвычайного положения после госпереворота 1 февраля.

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