|
Беспорядки в Мьянме: военные выстрелили в маленькую девочку
Источник материала: ОНТ
Семилетняя девочка стала жертвой военных в Мьянме. Силовики стреляли в её отца, но попали в малышку. Жители Мандалая объявили из-за этого случая тихую забастовку.
А в других городах не прекращаются столкновения с полицией. Силовики жёстко, спецсредствами и боевым оружием пресекают массовые митинги. Погибли по меньшей мере 164 человека. По словам независимых источников – 250 жертв. В стране – режим чрезвычайного положения после госпереворота 1 февраля.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Семилетняя девочка стала жертвой военных в Мьянме. Силовики стреляли в её отца, но попали в малышку. Жители Мандалая объявили из-за этого случая тихую забастовку. ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)