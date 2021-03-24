Медики призывают отказаться от туалетной бумаги. И не зря!

Источник материала: ОНТ

О таких вещах, как туалетная бумага, обычно не принято говорить, ведь тема эта достаточно деликатная. Но вместе с тем туалетная бумага – неотъемлемый атрибут жизни каждого современного человека. И сегодня медики во многих странах призывают отказаться от этого, казалось бы, очевидно необходимого товара.





Первыми использовать бумагу в гигиенических целях стали китайцы примерно в V веке. Бумага была нарезана на небольшие листы. Для императорской семьи делали особо мягкую и душистую бумагу.



Фото: histecho.com

Промышленное производство бумаги начал американец Дж. Гайетти в 1857 году. Она была листовой и упакована в небольшие пачки. Рулонная туалетная бумага появилась чуть позже – в 1880 году, а с 1890 года началось ее массовое производство.



Фото: laptrinhx.com

В нашей стране популярность к туалетной бумаге пришла не сразу. До конца 1937 года собственного производства в СССР не было, продукция поставлялась из-за рубежа. К концу этого же года было запущено собственное производство, но по-настоящему широкое распространение этот продукт получил только в 60-е, когда доля городского населения существенно выросла.

Фото: tourister.ru

Культура личной гигиены жителей страны значительно выросла благодаря благоустроенности повседневного быта. До 1989 года вся туалетная бумага в СССР производилась в листах. С момента открытия Сясьского ЦБК жители Страны Советов познакомились с рулонной туалетной бумагой.

Фото: ochevidets.ru

Сегодня бумагу выпускают из двух видов сырья – макулатуры и целлюлозы. Существуют многослойные, перфорированные и ароматизированные виды этого бумажного изделия.

Учёные экологи уже давно обратили внимание на этот товар повседневного спроса. Они рекомендуют использовать именно бумагу, производимую из вторичного сырья. Ведь для производства особо мягкой, без сторонних включений бумаги используется целлюлоза, сырьем для которой служат деревья.

Совсем недавно некоторые медики начали призывать людей отказаться от любой туалетной бумаги в принципе. На это, по их мнению, есть целый ряд весомых причин. Особенное внимание этому вопросу уделили специалисты в Великобритании. Как сообщает британское издание The Sun со ссылкой на автора книги «Большая нужда» Роуз Джордж, от туалетной бумаги все же лучше отказаться.

Вредные для человека элементы производства

Для придания белизны сырье (в частности, целлюлоза) подвергается воздействию таких веществ, как хлор и ртуть. Их производные, хотя и в небольшом количестве, сохраняются на поверхности бумаги. Такие вещества могут способствовать развитию раковых клеток организма.



Фото: crestrealestate.com

Применение красителей и ароматизаторов при производстве

Практически все виды подобной бумажной продукции содержат вредные вещества – формальдегиды, которое негативно сказываются на состоянии организма. Кроме того, токсичные вещества красок и отдушек в составе бумаги могут вызвать серьезные аллергические реакции и создают благоприятную среду для роста числа бактерий.



Фото: kulivaric.ru

Недостаточная гигиена кожи

После применения бумажной санитарной продукции на коже человека неизбежно остаются частицы отходов жизнедеятельности. Они могут стать отличной средой для возникновения и роста различных бактерий. Возникает повышенный риск получения инфекционных заболеваний. Женщины часто используют бумагу для обработки половых органов, что также может привести к возникновению бактериальных инфекций и значительно повышает риск возникновения молочницы.



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Появление микротрещин и раздражения кожи

Бумага из переработанного сырья может оставлять трещины на коже из-за своей структуры. Но и особо мягкая бумага при интенсивном трении может оставлять такие следы. В такие повреждения могут проникать микробы, что неизбежно приводит к раздражению кожных покровов или даже к более серьезным последствиям.

Увеличение риска возникновения геморроя

Все указанные неблагоприятные возможные последствия использования туалетной бумаги могут способствовать развитию такого серьезного заболевания, как геморрой. Особенно усугубляет его течение недостаточная гигиена интимной зоны.



Фото: moyjivot.com

По этим и другим причинам все большее количество медицинских работников рекомендуют пользоваться биде или влажными салфетками как альтернативой туалетной бумаги. Конечно же, омовение интимных мест является наиболее предпочтительным. Водные процедуры позволяют обеспечить должную чистоту интимной зоны. При этом важно учитывать, что мыло, используемое для этих процедур, должно быть гипоаллергенным.



Фото: kanalizaciya-stroy.ru

Во многих государствах омовение после оправления естественных нужд является обычным делом. В основном такой способ присущ государствам, где основной религией является ислам.

Сегодня для удобства человека созданы все условия, поэтому врачи надеются, что в скором времени туалетная бумага останется в прошлом. На современном рынке можно найти большое количество более безопасных для здоровья средств личной гигиены – от влажных салфеток до специальной бумаги, которая пропитана жидкостью.

Даже такая мелочь, как туалетная бумага, может существенно повлиять на качество жизни и здоровье человека. Поэтому при выборе способа личной гигиены стоит полагаться не только на свои предпочтения, но и на рекомендации специалистов.





Информация ресурсов: Seldon.News , Woman.ru , Конт





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