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Администрация Зеленского сообщила о его увольнении. Позже оказалось, что ошиблись
Источник материала: ОНТ
Владимира Зеленского уволили! Его же администрация. Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте украинского президента.
В указ об увольнении главы одного из районов закралась грубая ошибка. И получилось, что чиновницу отстранили в связи с окончанием срока полномочий президента Украины.
После того, как ошибку заметили, её, конечно, убрали с сайта. Но скрин уже гуляет по соцсетям, показывая, как всё плохо работает в офисе Зеленского. И это уже не первый казус.
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Владимира Зеленского уволили! Его же администрация. Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте украинского президента. В указ об увольнении главы...
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