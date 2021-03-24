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Администрация Зеленского сообщила о его увольнении. Позже оказалось, что ошиблись

24.03.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Администрация Зеленского сообщила о его увольнении. Позже оказалось, что ошиблись

Владимира Зеленского уволили! Его же администрация. Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте украинского президента. 


В указ об увольнении главы одного из районов закралась грубая ошибка. И получилось, что чиновницу отстранили в связи с окончанием срока полномочий президента Украины. 

После того, как ошибку заметили, её, конечно, убрали с сайта. Но скрин уже гуляет по соцсетям, показывая, как всё плохо работает в офисе Зеленского. И это уже не первый казус.

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Владимира Зеленского уволили! Его же администрация. Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте украинского президента.  В указ об увольнении главы...
 
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