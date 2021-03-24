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«Ничего себе!»: появилось фото Пугачевой без макияжа
Источник материала: ОНТ
На фанатской странице Аллы Пугачевой в
Фото сделано с близкого расстояния, Пугачева на нем улыбается и выглядит счастливой.
Пользователей Сети восхитил внешний вид артистки: «Вы – красотка!», «Ничего себе! И без макияжа прекрасна! Супер!», «Естественная красота!», «Примадонна! Слов нет! Легенда!», «Отлично выглядит Алла Борисовна. Так ей даже больше идет», «В 70 лет отлично», – писали комментаторы.
Напомним, в этом году 15 апреля Алле Пугачевой исполнится 72 года.
Фото:
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На фанатской странице Аллы Пугачевой в Instagram появилось фото, на котором артистка запечатлена без макияжа и фильтров. Фото сделано с близкого расстояния, Пугачева...
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