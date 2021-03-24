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«Ничего себе!»: появилось фото Пугачевой без макияжа

24.03.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Ничего себе!»: появилось фото Пугачевой без макияжа

На фанатской странице Аллы Пугачевой в Instagram появилось фото, на котором артистка запечатлена без макияжа и фильтров.

Фото сделано с близкого расстояния, Пугачева на нем улыбается и выглядит счастливой.



Пользователей Сети восхитил внешний вид артистки: «Вы – красотка!», «Ничего себе! И без макияжа прекрасна! Супер!», «Естественная красота!», «Примадонна! Слов нет! Легенда!», «Отлично выглядит Алла Борисовна. Так ей даже больше идет», «В 70 лет отлично», – писали комментаторы.

Напомним, в этом году 15 апреля Алле Пугачевой исполнится 72 года.

Фото: Instagram @allapugachevaandh

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На фанатской странице Аллы Пугачевой в Instagram появилось фото, на котором артистка запечатлена без макияжа и фильтров. Фото сделано с близкого расстояния, Пугачева...
 
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