Как сотрудники Администрации Президента помогают разобраться с бытовыми проблемами

Источник материала: ОНТ

Изучить проблему и разобраться! Администрация Президента продолжает приёмы граждан. Всех желающих в Минском горисполкоме выслушал помощник Президента – инспектор по столице Александр Барсуков.





Около 30 человек – только в первые часы приема. Люди жалуются на проблемы в ЖКХ. Решение некоторых затянуто на годы. Одна из таких – в 80-х дом сдали со всеми строительными нарушениями. Появились трещины. Проблему не устранили, а здание утеплили. Помощник Президента пообещал лично выехать на место и разобраться.

Среди прочих тем – работа медучреждений в условиях третьей волны пандемии, которая уже накрыла Европу. Приходили и за советами – как быть, когда на фасадах новых зданий появляются надписи краской.

В регионах также прошли выездные приемы. С трудовыми коллективами Осиповичского района встретился глава Администрации Президента Игорь Сергеенко.

Люди интересовались будущим своей малой родины, сроками проведения референдума по вопросам внесения изменений в Конституцию, а также закреплением молодых специалистов в малых городах и сёлах. Создание электронной книги «Память», улучшение жилищных условий и трудоустройство – такие темы поднимались во время приема.

Практика личных приемов показала себя как наиболее эффективный инструмент в разрешении порой очень запутанных вопросов. Многие ситуации разрешают прямо на встрече.

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