ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Как сотрудники Администрации Президента помогают разобраться с бытовыми проблемами

24.03.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Как сотрудники Администрации Президента помогают разобраться с бытовыми проблемами

Изучить проблему и разобраться! Администрация Президента продолжает приёмы граждан. Всех желающих в Минском горисполкоме выслушал помощник Президента – инспектор по столице Александр Барсуков. 


Около 30 человек – только в первые часы приема. Люди жалуются на проблемы в ЖКХ. Решение некоторых затянуто на годы. Одна из таких – в 80-х дом сдали со всеми строительными нарушениями. Появились трещины. Проблему не устранили, а здание утеплили. Помощник Президента пообещал лично выехать на место и разобраться.

Среди прочих тем – работа медучреждений в условиях третьей волны пандемии, которая уже накрыла Европу. Приходили и за советами – как быть, когда на фасадах новых зданий появляются надписи краской. 

В регионах также прошли выездные приемы. С трудовыми коллективами Осиповичского района встретился глава Администрации Президента Игорь Сергеенко. 

Люди интересовались будущим своей малой родины, сроками проведения референдума по вопросам внесения изменений в Конституцию, а также закреплением молодых специалистов в малых городах и сёлах. Создание электронной книги «Память», улучшение жилищных условий и трудоустройство – такие темы поднимались во время приема.   

Практика личных приемов показала себя как наиболее эффективный инструмент в разрешении порой очень запутанных вопросов. Многие ситуации разрешают прямо на встрече. 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Изучить проблему и разобраться! Администрация Президента продолжает приёмы граждан. Всех желающих в Минском горисполкоме выслушал помощник Президента –...
 
Новости дня
Новости разные
 
Бизнес-союз: госкомпаниям поступают распоряжения работать только с госсектором
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by