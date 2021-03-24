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Черногория снова упростила правила въезда для туристов

24.03.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Черногория снова упростила правила въезда для туристов

В Черногории власти решили упростить правила въезда для туристов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на АТОР.

Срок действия ПЦР-теста для прибывающих иностранцев продлили. Его нужно сделать за 48 ч до прибытия в страну, а с 25 марта этот период увеличили до 72 ч. Эксперты туррынка считают это важным послаблением, учитывая, что, например, россияне летят туда с пересадками.

Въезд также разрешен с положительным тестом на антитела IgG к COVID-19, который сделан в последние 30 дней, или с сертификатом о вакцинации. Как и раньше, прибывающих из Косово, Сербии, Боснии и Герцеговины, Хорватии и Албании эти правила не касаются.

Фото: Pixabay.com

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В Черногории власти решили упростить правила въезда для туристов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на АТОР. Срок действия ПЦР-теста для прибывающих иностранцев...
 
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