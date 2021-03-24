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Вы всю жизнь делаете это неправильно! Девушка показала, как на самом деле нужно пользоваться расческой – люди с ней согласились

24.03.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Вы всю жизнь делаете это неправильно! Девушка показала, как на самом деле нужно пользоваться расческой – люди с ней согласились

Часто мы даже не подозреваем, что неправильно делаем самые элементарные вещи в повседневной жизни. Например, расчесываемся. В TikTok набирает популярность видео, на котором рассказывается, как нужно использовать расческу, чтобы не навредить волосам. 

Автор ролика – девушка по имени Лекс. В начале видео она расчесалась так, как обычно это делают все обладатели длинных волос. Оказывается, самая распространенная ошибка – держать гребень горизонтально (либо наискосок). По словам Лекс, щетинки, находящиеся в таком положении по отношению к волосам, будут не расчесывать их, а запутывать. Хотя на первый взгляд так не кажется. 

Как же правильно расчесываться? Лекс утверждает, что расческу необходимо держать вертикально. Так щетинки будут выстроены в один ряд и не смогут навредить шевелюре. Девушка продемонстрировала это на себе. Метод оказался эффективным.  

Ролик стал популярным и набрал свыше 5 миллионов просмотров. Пользовательницы Сети отметили, что это видео буквально перевернуло их представление о привычных вещах и даже изменило жизнь.



ФОТО: скриншот из видео

ВИДЕО: tiktok / lexxlatt

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Часто мы даже не подозреваем, что неправильно делаем самые элементарные вещи в повседневной жизни. Например, расчесываемся. В TikTok набирает популярность видео, на...
 
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