Вы всю жизнь делаете это неправильно! Девушка показала, как на самом деле нужно пользоваться расческой – люди с ней согласились

Источник материала: ОНТ

Часто мы даже не подозреваем, что неправильно делаем самые элементарные вещи в повседневной жизни. Например, расчесываемся. В TikTok набирает популярность видео, на котором рассказывается, как нужно использовать расческу, чтобы не навредить волосам.

Автор ролика – девушка по имени Лекс. В начале видео она расчесалась так, как обычно это делают все обладатели длинных волос. Оказывается, самая распространенная ошибка – держать гребень горизонтально (либо наискосок). По словам Лекс, щетинки, находящиеся в таком положении по отношению к волосам, будут не расчесывать их, а запутывать. Хотя на первый взгляд так не кажется.

Как же правильно расчесываться? Лекс утверждает, что расческу необходимо держать вертикально. Так щетинки будут выстроены в один ряд и не смогут навредить шевелюре. Девушка продемонстрировала это на себе. Метод оказался эффективным.

Ролик стал популярным и набрал свыше 5 миллионов просмотров. Пользовательницы Сети отметили, что это видео буквально перевернуло их представление о привычных вещах и даже изменило жизнь.









ФОТО: скриншот из видео

ВИДЕО: tiktok / lexxlatt

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram