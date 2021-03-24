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Девушка поделилась лайфхаком, который поможет приучить кошку пить воду: пользователи Сети подтвердили

24.03.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Девушка поделилась лайфхаком, который поможет приучить кошку пить воду: пользователи Сети подтвердили

Видео, в кадре которого кота приучают пить воду, опубликовал ridus.ru

В видео хозяйка кота поделилась лайфхаком, который помог ей приучить пушистого питомца пить воду. Несколько кружек с водой в разных местах она поставила дома на тумбочке, комоде, столе. Ее кот начал регулярно пить воду. Оказалось, пушистикам нравится пить из хозяйской чашки, а еще они любят, когда чистая вода находится на высоте. 

Известно, что многие кошки не хотят пить воду из миски, в особенности если она стоит рядом с едой. Но недостаток воды в организме питомцев приводит к серьёзным заболеваниям, поэтому следить за тем, сколько кошка употребляет воды, очень важно.

Пользователи в комментариях подтвердили, что лайфхак действительно работает: «У меня по всему дому такие "забытые" кружки. Видимо, украденная вода вкуснее», «Поставила своему коту такую же кружку, как у меня. Теперь всегда пьет», «У меня этот метод тоже отлично работает, особенно по ночам. А еще коты из моей тарелки любят есть», – писали комментаторы.

Фото: Pixabay.com

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Видео, в кадре которого кота приучают пить воду, опубликовал ridus.ru В видео хозяйка кота поделилась лайфхаком, который помог ей приучить пушистого питомца пить воду....
 
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