Ольга Говорцова не сыграет на престижном теннисном турнире в Майами

Источник материала: ОНТ

Белорусская теннисистка Ольга Говорцова не смогла пройти квалификацию. В теннисном турнире в Майами она участвовать не будет.

Последним для Говорцовой стал матч против болгарки Цветаны Пиронковой, где белоруска уступила в двух сетах – 0:6, 3:6. Таким образом, в основной сетке турнира с призовым фондом 3 миллиона 260 тысяч долларов сыграют первая ракетка Беларуси – Арина Соболенко и Виктория Азаренко (ее соперница по первому матчу уже известна – это немка Лаура Зигемунд).

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram