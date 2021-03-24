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Ольга Говорцова не сыграет на престижном теннисном турнире в Майами
Источник материала: ОНТ
Белорусская теннисистка Ольга Говорцова не смогла пройти квалификацию. В теннисном турнире в Майами она участвовать не будет.
Последним для Говорцовой стал матч против болгарки Цветаны Пиронковой, где белоруска уступила в двух сетах – 0:6, 3:6. Таким образом, в основной сетке турнира с призовым фондом 3 миллиона 260 тысяч долларов сыграют первая ракетка Беларуси – Арина Соболенко и Виктория Азаренко (ее соперница по первому матчу уже известна – это немка Лаура Зигемунд).
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Белорусская теннисистка Ольга Говорцова не смогла пройти квалификацию. В теннисном турнире в Майами она участвовать не будет. Последним для Говорцовой стал матч...
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