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СПЧ ООН дал «зеленый свет» расследованию преступлений против человечности в Беларуси

24.03.2021 16:27 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Совет по правам человека ООН принял сегодня, 24 марта 2021 года, резолюцию по Беларуси, которая запускает механизм ООН по расследованию и документированию преступлений против человечности в Беларуси.

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет получила широкий мандат полномочий. Количество людей в офисе Верховного комиссара, занимающихся проблемой прав человека в Беларуси, увеличится до 16 сотрудников и 3 экспертов.

На протяжении следующих месяцев они будут заниматься расследованием нарушений прав человека, а также собирать доказательства с целью привлечения к ответственности виновных и правосудия для потерпевших. Итоги расследования станут основой для честного и независимого суда в новой Беларуси, а также для уголовных дел по международной юрисдикции, сообщает телеграм-канала Тихановской.

Принятая резолюция также призывает режим Лукашенко обеспечить свободные и справедливые выборы, начать диалог с представителями демократического движения и взаимодействие с ОБСЕ.

«[Резолюция] осуждает многочисленные акты пыток, насильственные исчезновения, похищения, произвольное выдворение политических оппонентов из Беларуси, аресты, произвольное лишение жизни, а также акты сексуального и гендерного насилия и призывает прекратить насилие и освободить политзаключенных, журналистов, правозащитников, членов стачкомов, студентов и тех, кто участвовал в протестах», - говорится в сообщении.

 
 
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Совет по правам человека ООН принял сегодня, 24 марта 2021 года, резолюцию по Беларуси, которая запускает механизм ООН по расследованию и документированию...
 
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