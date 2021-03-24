Бизнес-союз: госкомпаниям поступают распоряжения работать только с госсектором

Об этом сообщил во время онлайн-конференции председатель Республиканского союза промышленников и предпринимателей и Белорусской научно-промышленной ассоциации Александр Швец





"У нас есть информация о том, что устными указаниями, как бы это правильно выразиться, подвигаются государственные заказчики или государственные компании к взаимодействию в приоритетном порядке с государственными исполнителями и государственными поставщиками", - сообщил Швец.





Он отметил, что экономика страны могла бы быть как «единый пласт». Но деление на «частников» и «госов» сохраняется и усугубляется.





По его слова, гГосменеджерам поступают сверху «рекомендации, обязательные к исполнению».