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Бизнес-союз: госкомпаниям поступают распоряжения работать только с госсектором

24.03.2021 16:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В бизнес-союзы поступает информация об устных указаниях госорганов о «спрямлении цепочек» взаимодействия государственного и частного бизнеса.

Об этом сообщил во время онлайн-конференции председатель Республиканского союза промышленников и предпринимателей и Белорусской научно-промышленной ассоциации Александр Швец 

"У нас есть информация о том, что устными указаниями, как бы это правильно выразиться, подвигаются государственные заказчики или государственные компании к взаимодействию в приоритетном порядке с государственными исполнителями и государственными поставщиками", - сообщил Швец.

Он отметил, что экономика страны могла бы быть как «единый пласт». Но деление на «частников» и «госов» сохраняется и усугубляется. 

По его слова, гГосменеджерам поступают сверху «рекомендации, обязательные к исполнению».
 
 
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В бизнес-союзы поступает информация об устных указаниях госорганов о «спрямлении цепочек» взаимодействия государственного и частного бизнеса.
 
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