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Бизнес-союз: госкомпаниям поступают распоряжения работать только с госсектором
Источник материала: Партизан
В бизнес-союзы поступает информация об устных указаниях госорганов о «спрямлении цепочек» взаимодействия государственного и частного бизнеса.
Об этом сообщил во время онлайн-конференции председатель Республиканского союза промышленников и предпринимателей и Белорусской научно-промышленной ассоциации Александр Швец
"У нас есть информация о том, что устными указаниями, как бы это правильно выразиться, подвигаются государственные заказчики или государственные компании к взаимодействию в приоритетном порядке с государственными исполнителями и государственными поставщиками", - сообщил Швец.
Он отметил, что экономика страны могла бы быть как «единый пласт». Но деление на «частников» и «госов» сохраняется и усугубляется.
По его слова, гГосменеджерам поступают сверху «рекомендации, обязательные к исполнению».
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В бизнес-союзы поступает информация об устных указаниях госорганов о «спрямлении цепочек» взаимодействия государственного и частного бизнеса.
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