После приговора переводчицу выпустили из зала суда. «Медиазона» рассказывает о том, как проходил суд.





Неправильная скорбь

Ольгу Калацкую обвиняют по двум эпизодам статьи «Хулиганство». По версии следствия, 15 ноября она, «действуя из хулиганских побуждений, беспричинно, пренебрегая общепринятыми правилами поведения и морали, в присутствии посторонних лиц, открыто противопоставляя себя интересам общества» ударила по щеке Григория Азаренка.





Позже она «грубо нарушая общественный порядок и из хулиганских побуждений повторно умышленно нанесла не менее одного удара в область лица Азаренку, причинив физическую боль и побои».





Калацкую взяли под стражу 15 января 2021 года, на суде она признала вину.





Ольге Калацкой 49 лет. Она переводила на беларуский язык книги Уильяма Голдинга, Артура Голдена, Дэна Брауна, Маргарет Этвуд, фильмы и сериалы. С требованием освободить ее выступили писательница Маргарет Этвуд и Американский ПЕН.





За несколько дней до инцидента погиб Роман Бондаренко, рассказывала Калацкая, и она сопереживала матери, потерявшей единственного сына. Переводчица поехала на Западное кладбище, где похоронен ее отец.





Около 11 часов Калацкая вышла из дома, но на остановке узнала, что общественный транспорт не ходит. Через полчаса ей удалось сесть в маршрутку и доехать до станции метро «Пушкинская». Около остановки она увидела группу людей, с которой разговаривал Григорий Азаренок.





«Он задавал вопросы: "Зачем вы сюда пришли?". Люди ему отвечали: "Чтобы выразить скорбь по поводу смерти Романа Бондаренко"», — рассказала переводчица.





Калацкая вспоминает, что Азаренок несколько раз спрашивал у собравшихся «Какое отчество у Романа Бондаренко?».





«Не получив ответ, Азаренок задает встречный вопрос: "Как же вы можете скорбить, если даже не знаете его отчество?". Я была глубоко оскорблена такой постановкой вопроса, потому что понятно, что этот вопрос риторический. На него не требуется ответ. Фактически утверждается, что собравшиеся люди не могут скорбеть из-за смерти молодого человека и не могут честно сопереживать его близким потому, что не знают отчества», — рассказывает переводчица.





Переводчица подошла к Азаренку и дала ему пощечину: «Я не хотела причинить ему боль. Это был чисто символический жест».





Гособвинитель Таратынко уточнила, был ли этот удар единственным.





«Это единственный случай, который я точно помню. Но на видеозаписи я увидела также второй случай. Я себя узнала в кадре. Но я была в состоянии такого мощного стресса, что второй эпизод я фактически не помню», — ответила Калацкая.





Во время допроса в суде Калацкая не стала извиняться перед Азаренком, но сказала, что жалеет о произошедшем.





Известный телеграм-канал выложил посмаковать

Григорий Азаренок рассказал, что 15 ноября он отправился по редакционному заданию на освещение несанкционированного массового мероприятия в районе станция метро «Пушкинская». Около 12:30 он приехал туда на служебном автомобиле. Вместе с ним был оператор Андрей Иванец, работники «Советской Белоруссии» и другие сотрудники СМИ.





«До того, как я начал задавать какие-либо вопросы, эта группа людей обступила меня, начала громко кричать. В том числе нецензурную лексику. Это все видно на видео», — рассказал Азаренок.





У станции метро сотрудник гостелеканала начала задавать «стандартные вопросы для несанкционированных массовых мероприятий»: для чего собравшиеся пришли сюда, почему именно в это место и с какой целью.





Азаренок утверждал, что его начали хватать за куртку и «туда-сюда швырять». В какой-то момент к нему подошла Калацкая, быстро ударила и ушла. Видео происшествия появилось благодаря «зарубежному телеграм-каналу».





Через некоторое время уже в другом месте к нему опять подошла переводчица и ударила второй раз.





«Я опять же не успел разглядеть. Попытался последовать за ней, задать вопрос и уточнить, зачем она это сделала. Подошла другая женщина, пнула микрофон и обвиняемая уже ушла», — вспоминал Азаренок.





По словам Азаренка, инициатором уголовного преследования переводчицы был не он.





«Я заявления не писал. Об этом эпизоде забыл тем же вечером. Но всем известный телеграм-канал решил это выложить, посмаковать этот момент. Ну и правоохранительные органы, как понимаю, нашли этого человека», — утверждал он.





По словам сотрудника СТВ, на всех он допросах подчеркивал, что никаких претензий к обвиняемой не имеет, в ходе предварительного расследования написал ходатайство о прекращении уголовное преследования и не стал требовать возмещения морального вреда. На суде он подтвердил, что не имеет никаких претензий к обвиняемой.





Григорию Азаренку 25 лет, он — сын пропагандиста из 90-ых Юрия Азаренка. Он работает на СТВ. Известным стал после авторских сюжетов в начале прошлого года.





В одном из них в начале пандемии он говорил, что «Беларусь — не истеричная барышня-подросток, спрятавшая лицо под маской, а гордая республика-партизанка». В другой раз он в военной форме рассказывал о дружинах 1905 года, которые «разбивали обнаглевшие носы революционного сброда».





Кроме авторской программы «Тайные пружины политики 2.0» Азаренок ведет программу «Орден Иуды». В ней он выводит на экран позади себя коллаж: фото человека, по его мнению, «предавшего Беларусь» и петлю для повешения.





«Предателями» он называл двухкратную серебрянную призерку Олимпиады в Лондоне Александру Герасименю, бывшего директора Купаловского театра Павла Латушко, экс-дипломата Игоря Лещеню, телеведущих Антона Мартыненко, Дениса Дудинского, Евгеня Перлина и других.





В январе Лукашенко подписал указ о награждении работников госСМИ наградами. Григорий Азаренок получил медаль «За отвагу».





Презентуя свою редакцию Азаренок говорил, что «[протестующие] нас вынудили пойти на войну, и теперь здесь рождается самая знаменитая пропаганда в Беларуси».





Адвокат Юрий Сташкевич спрашивал у Азаренка, помешали ли действия обвиняемой его дальнейшей работе.





— Побои у вас были какие-нибудь?





— Нет.





— Физическую боль вы ощутили?





— Нет.





— Обладаете ли вы познаниями или медицинским образованием, чтобы констатировать, что является побоями, а что нет? — вмешалась в разговор прокурор.





— Скажите, у вас были кровоподтеки, ссадины, раны, царапины? — уточнил адвокат.





— Нет.





После перерыва адвокат спросил не хочет ли что-нибудь его подзащитная добавить.





— Я хочу сказать, что я на самом деле нарушила физические границы. И готова за это принести извинения.





— Я принимаю извинения, — ответил Азаренок.





Судья сказала, что рассмотрит ходатайство Азаренка о прекращении дела в совещательной комнате при вынесении итогового решения по делу.





Пощечина во втором поколении

В мае 1995 года Юрий Азаренок, отец Григория, показал фильм «Ненависть: дети лжи». В нем он перебивкой показывал одного человека и тут же сменял кадром с отрицательным персонажем.





— Так, сначала в фильме показывали меня, затем танцующих полицаев времен Отечественной войны. Следом Позняка, потом опять полицаев и так далее. Поскольку моя семья во время войны пострадала от полицаев, мы восприняли это как оскорбление, — говорил в интервью политик Николай Статкевич. — Я узнал адрес Азаренка, вызвал его на лестничную площадку и представился. Он сказал, что знает меня. «Тогда ничего объяснять не надо», — сказал я и дал ему пощечину. За это политик получил штраф.





Публичное обвинение

В прениях гособвинитель сказала, что действия Калацкой по форме, характеру и направленности грубо нарушили общественный порядок. Помощник прокурора настаивала, что это преступление относится к категории дел публичного обвинения. Это значит, что наличие заявление потерпевшего не является обязательным для уголовного преследования.





Гособвинитель запросила Калацкой два года домашней химии.





В последнем слове Калацкая сказала, что 15 ноября была настолько оскорблена вопросами и отсутствием эмпатии от Азаренка, что не смогла удержаться. Она сожалеет, что из-за этого случая она, единственная дочка, не может ухаживать за своей матерью.





На оглашение приговора Азаренок не пришел.





Суд приговорил Ольгу Калацкую к двум годам домашней химии.