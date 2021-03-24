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Латушко: Нужно сделать так, чтобы милиция из карательного органа стала опорой общества

24.03.2021 16:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Руководитель Народного антикризисного управления Павел Латушко обратился к сотрудникам милиции.

Он сказал, что для создания Новой Беларуси потребуется целый ряд решений, которые позволят построить свободное демократическое общество. Одно из важнейших решений – реформа милиции. 
 
Латушко сказал, что милиционеры получили от режима лицензию на насилие и убийства. Они совершают преступления и понимают, что не будут привлечены к ответственности. Но эта схема создает порочный круг, который в будущем будет уничтожать их самих: 
 
– Ведь следственные органы, органы прокуратуры и судебная система разрушены. Общественного контроля не существует. А центром системы репрессий и главным фактором ее поддержки стала милиция, – говорит Латушко. 
 
Теперь нужно вернуть доверие к милиции: 
 
– Нам нужно сделать так, чтобы милиция из карательного органа, в который она превратилась, стала опорой общественного порядка и спокойствия. Нам нужно обеспечить систему сдержек и противовесов, при которой структуры ОВД не будут зависеть от политического режима, а смогут выполнять свою непосредственную работу. Профессионально, беспристрастно, прозрачно.
 
В реформе, которую предлагает Латушко, поучаствует не только команда НАУ, но и люди с опытом работы в различных подразделениях ОВД Беларуси и других стран. В процесс обсуждения подключат и милиционеров, готовых его вести.
 
 
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Руководитель Народного антикризисного управления Павел Латушко обратился к сотрудникам милиции.
 
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