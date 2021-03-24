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Суэцкий канал разблокировали
Источник материала: Хартия'97
Суэцкий канал разблокировали
Буксиры развернули севшее на мель судно, освободив проход по фарватеру.
В Суэцком канале удалось раньше ожидаемого времени разблокировать движение, частично сдвинув с места севший на мель контейнеровоз. Об этом в среду, 24 марта, сообщила региональная компания портовых услуг Gulf Authority Company со ссылкой на источник в Управлении Суэцкого канала, передает
Отмечается, что буксирам удалось привести в движение контейнеровоз Ever Given и переориентировать его параллельно створу канала. В результате создалась благоприятная обстановка для скорого возобновления движения по каналу. Судоходство возобновилось.
Накануне утром сильный ветер изменил курс Ever Given, и судно под панамским флагом уперлось носом в один из берегов канала, а корму развернуло к другому берегу. В результате контейнеровоз водоизмещением 220 тыс. тонн и длиной 400 м заблокировал судоходство по каналу.
За время блокировки у Суэцкого канала скопилась очередь из 10 танкеров с общим грузом 15 млн баррелей нефти.
Напомним,
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Буксиры развернули севшее на мель судно, освободив проход по фарватеру.
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