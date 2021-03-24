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Археологи на раскопках римских вилл в Испании нашли огромную мозаику

24.03.2021 16:35 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Археологи на раскопках римских вилл в Испании нашли огромную мозаику

  • 24.03.2021, 15:56
Археологи на раскопках римских вилл в Испании нашли огромную мозаику

Также они наткнулись на множество других интересных артефактов.

Министерство культуры Андалусии инициировало раскопки после того, как в оливковой роще городка Рус археологи наткнулись на отдельные плитки древнеримской мозаики. Так называемые тессеры, пишет «Вокруг света».

В разгар раскопок Маркос Сото Чивантос и Хосе Луис Серрано Пенья, которые руководили работами, обнаружили руины роскошной римской виллы. Археологи датировали ее IV веком н. э. А вообще, по их словам, это место было заселено с I по V века.

Какого же было удивление исследователей, когда внутри виллы они нашли огромную мозаику размером 9 х 18 м. По словам экспертов, это одна из крупнейших древних мозаик, когда-либо обнаруженных в Испании.

Что еще нашли археологи?

Неподалеку от виллы археологи раскопали кладбище, гончарную печь для производства плитки и мельницу для изготовления оливкового масла.

Мануэль Уэсо, мэр города Рус, считает необходимым объявить это место «объектом культурного интереса» (BIC). Такой статус позволит городскому совету заручиться поддержкой государственных и частных фондов для дальнейшего проведения раскопок.


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Также они наткнулись на множество других интересных артефактов.
 
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