ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Главу Союза поляков Беларуси Анжелику Борис арестовали на 15 суток

24.03.2021 16:35 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Главу Союза поляков Беларуси Анжелику Борис арестовали на 15 суток

  • 24.03.2021, 15:45
Главу Союза поляков Беларуси Анжелику Борис арестовали на 15 суток
Анжелика Борис
Фото: polskieradio.pl

Власти продолжают свою антипольскую политику.

Как сообщает «Белсат», главу Союза поляков Беларуси Анжелику Борис арестовали на 15 суток.

Лукашенковский суд признал ее виновной в нарушении порядка проведения массовой акции. Если конкретно — традиционного праздника «Казюкі», который 7 марта прошел в Гродно.

Отметим, что МИД Польши вызвал белорусского временного поверенного из-за задержания Анжелики Борис.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Власти продолжают свою антипольскую политику.
 
Новости дня
Новости разные
 
Главу Хельсинкского комитета вызвали на допрос
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by