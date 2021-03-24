|
Главу Союза поляков Беларуси Анжелику Борис арестовали на 15 суток
Источник материала: Хартия'97
Главу Союза поляков Беларуси Анжелику Борис арестовали на 15 суток
Власти продолжают свою антипольскую политику.
Как сообщает
Лукашенковский суд признал ее виновной в нарушении порядка проведения массовой акции. Если конкретно — традиционного праздника «Казюкі», который 7 марта прошел в Гродно.
Отметим, что МИД Польши вызвал белорусского временного поверенного из-за задержания Анжелики Борис.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Власти продолжают свою антипольскую политику.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)