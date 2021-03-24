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Пятилетка до старта

24.03.2021 16:35 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Пятилетка до старта

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  • 24.03.2021, 16:35
Пятилетка до старта
Дмитрий Рогозин

Сообщения об очередных американских успехах в космосе обычно сопровождаются взрывом обещаний российских чиновников.

Сообщениях о грядущих успехах российской космонавтики, которые, несомненно, будут – через год, два, три, пять лет. Сейчас, конечно, их еще нет, но они обязательно случатся – верьте.

Мы к такому давно привыкли и нашли подходящую формулу – посмотрим по результатам и только по результатам, обещания и планы в расчет не принимаются.

Сегодня директор НПО «Молния» Ольга Соколова сообщила, что кипит работа по исполнению поручения Рогозина (август 2020 года) о разработке многоразового космического корабля (типа советского «Бурана»):

«Что касается дальнейшей работы над многоразовым комплексом, она продолжается, конструкторское бюро продолжает его улучшать, активно берутся люди под эту тему… Мы стопроцентно должны создать космический комплекс с многоразовым аппаратом, который в ближайшие пять лет полетит в космос».

Конечно, «активно набирать людей» и тратить наши деньги чиновники умеют не хуже, чем давать обещания. Только зачем этот аппарат нам нужен – непонятно. Такое впечатление, что только для дутого «престижа» и связи с советским космическим прошлым.

Кстати, американская программа многоразовых кораблей не прекратилась с 2011 года (даты окончания полетов космических челноков). Она реализуется военными в рамках секретного проекта Х-37В (начат в 1999 году). Созданные «Боингом» автоматические космопланы (на фото) в несколько раз меньше «Шаттлов». Они без лишнего шума летают на орбиту с 2010 года и находятся в космосе месяцами, а то и годами. Здесь, во всяком случае, в отличие от рогозинских пожеланий понятно, что речь идет о военных разработках.

Как думаете, кто следует за Америкой в практическом использовании многоразовых космических аппаратов? Правильно. Вы не ошиблись. Именно они – «китайские товарищи». С отставанием в десять лет. В сентябре 2020 года они сделали аппарат по типу «Боинга», запустили его на орбиту и вернули через два дня на Землю. Хотя китайцы говорят о мирном освоении космоса, но дело тоже, скорее всего, сведется к военным разработкам.

Ну а на третьем месте, разумеется, оптимистичный Рогозин с ворохом чертежей, командой набранных специалистов, кипящей работой и обещаниями, что через пять лет взлетим.

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Сообщения об очередных американских успехах в космосе обычно сопровождаются взрывом обещаний российских чиновников.
 
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