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Как, по мнению МВД, выглядит «агрессивно настроенная толпа»

24.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Сообщив о задержании 25-летнего брестчанина, МВД проиллюстрировало новость видео хороводов на акциях протеста в сентябре прошлого года.

По информации МВД, «25-летний бухгалтер находился в агрессивно настроенной толпе на перекрестке проспекта Машерова и бульвара Космонавтов».

Сообщается, что вместе с другими протестующими молодой человек «блокировал транспорт, создавая угрозу безопасности участников дорожного движения, а также выкрикивал лозунги, водил хороводы и пел песни».

Жителя Бреста признали подозреваемым по уголовному делу, возбужденному за активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок.

 
Теги: Новости, Брест
 
 
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Сообщив о задержании 25-летнего брестчанина, МВД проиллюстрировало новость видео хороводов на акциях протеста в сентябре прошлого года.
 
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