|
Как, по мнению МВД, выглядит «агрессивно настроенная толпа»
24.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Сообщив о задержании 25-летнего брестчанина, МВД проиллюстрировало новость видео хороводов на акциях протеста в сентябре прошлого года.
По информации
Сообщается, что вместе с другими протестующими молодой человек «блокировал транспорт, создавая угрозу безопасности участников дорожного движения, а также выкрикивал лозунги, водил хороводы и пел песни».
Жителя Бреста признали подозреваемым по уголовному делу, возбужденному за активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сообщив о задержании 25-летнего брестчанина, МВД проиллюстрировало новость видео хороводов на акциях протеста в сентябре прошлого года.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)