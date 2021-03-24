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Выйдут активисты прошлых лет: аналитик сделал прогноз на День воли в Минске

24.03.2021 16:49 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Минске " data-media-descr="В городах Беларуси 25 марта вряд ли стоит ждать массовых протестов, сказывается усталость протестной части общества отсутствием каких-то видимых результатов их деятельности, полагает политический аналитик, социолог Кирилл Озимко." data-rubric="radio" data-rubric-url="/radio/" data-rubric-title="Радио" data-rubric-subtitle="Радио. Подкасты и стримы из студии радио Sputnik Беларусь" data-subscribe-itunes="" data-subscribe-googlepodcasts="" data-subscribe-tunein="" data-subscribe-castbox="" data-subscribe-soundstream="" data-subscribe-rss="https://sputnik.by/export/itunes/rss2/radio.xml" data-subscribe-ria="" data-podcast="">
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Выйдут активисты прошлых лет: аналитик сделал прогноз на День воли в Минске

Кроме того, по словам эксперта, свою негативную роль сыграло и сужение идеологического поля протеста. Для сравнения: в августе-сентябре 2020 идеологическое поле протеста и лидеров оппозиции было довольно широким ― речь шла о пересчете голосов, отставке власти, новых выборах и освобождении политзаключенных. К тому же, на протестах в августе-сентябре были замечены и некоторые пророссийские активисты, встречались даже флаги СССР, то есть "протесты объединяли всех людей, которые чем-то недовольны в стране", отмечает Озимко. 

"В последние месяцы все отчетливее демонстрируется сужение идеологии этих протестов до националистической. Все больше прокачивается повестка каких-то идеологических нарративов: единственный государственный язык, бело-красно-белый флаг, все чаще именно он как единственный символ протеста используется. И все это привело к тому, что появилось очень много людей, которые разочаровались в этой всей движухе", ― рассуждает Озимко.

В упомянутой усталости и разочаровании заключается "основная причина того, что на День воли выведут только тех, кто и в предыдущие годы выходил на День воли ― тусовку прозападных националистических активистов", полагает Озимко.

© Sputnik
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Сказывается и то, что "подкручены гайки": возрастает цена участия в несанкционированных акциях протеста, потому что ответные действия властей жестче, чем в прошлые годы, добавляет эксперт.

Кроме того, сейчас из протестного движения отсеиваются люди, которые были в политике новичками и заинтересовались ей только после выборов прошлого года, ядро протеста составят активисты прошлых лет, отмечает Озимко.

"Прогноз такой, что в регионах либо не будет протестов совсем, либо они будут малочисленными, а в столице возможно несколько тысяч где-то и соберутся, если им дадут собраться. Но до 10 тысяч точно", ― полагает Озимко.

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Теги: Минск
 
 
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В городах Беларуси 25 марта вряд ли стоит ждать массовых протестов, сказывается усталость протестной части общества отсутствием каких-то видимых результатов их...
 
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