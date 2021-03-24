Есть доказательства: Дженнифер Энистон вернулась к экс-возлюбленному

Источник материала: Sputnik Беларусь

Поклонники актрисы Дженнифер Энистон уверены в том, что звезда "Друзей" воссоединилась с экс-бойфрендом: в сети нашли доказательства романа знаменитостей.

Личную жизнь Энистон можно сравнить с тайной за семью печатями. Вот почему ей то и дело приписывают романы с разными мужчинами. Недавно поклонники буквально молились о воссоединении актрисы с бывшим мужем Брэдом Питтом, а после уверяли, что из френдзонды вышел давний друг Энистон, уже холостяк Джейсон Судейкис.

Но на днях в сети выдвинули новую версию о переменах в личной жизни актрисы: поклонники уверены, что звезда вернулась к бывшему парню - певцу Джону Майеру.

К такому выводу фанаты пришли после того, как увидели анонс к новому альбому исполнителя. На фотографии вместе с Майером появился любимый пес Энистон - Лорд Честерфилд, которого узнали не только по окрасу, но и по характерному ошейнику.

Пользователи социальных сетей тут же бросились строить предположения на тему воссоединения знаменитостей и даже создали несколько популярных мемов в Twitter.

Теперь фанаты ждут официального объявления от любимой актрисы и надеются, что ей повезет больше, чем Питту, которого обвинили в домашнем насилии .

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