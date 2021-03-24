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В Австралии тысячи пауков, спасаясь от наводнений, ищут убежище в домах. Некоторые смертельно опасны для человека (видео)

24.03.2021 16:51 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Жители Нового Южного Уэльса в Австралии не так давно получили весьма пугающее предупреждение: штату грозит нашествие смертельно опасных пауков. Всему виной — проливные дожди и высокие температуры, пишет 9news.com.

По интернету уже гуляют ролики, на которых видно, как тысячи членистоногих, спасаясь от наводнения, скапливаются на стенах зданий, перилах. Вполне вероятно, что в случае угрозы они будут искать убежище прямо в домах. Эксперты предупреждают, что среди них могут оказаться и сиднейские воронковые пауки. Они считаются самыми опасными в мире: в некоторых случаях их укус может привести к смерти человека.

Теплая погода и высокий уровень влажности в ближайшие дни создадут идеальные условия для того, чтобы сиднейские воронковые вили свою паутину и перемещались. Так что австралийцев просят проявить бдительность: внимательно проверять свою обувь, постельное белье и одежду, да и свое жилище.

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Жители Нового Южного Уэльса в Австралии не так давно получили весьма пугающее предупреждение: штату грозит нашествие смертельно опасных пауков. Всему виной —...
 
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