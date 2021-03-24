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Средняя февральская зарплата в Беларуси упала почти на 13 рублей

24.03.2021 16:51 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Средняя зарплата в Беларуси падает второй месяц подряд. В декабре мы обычно получаем резко больше, в январе меньше, а потом начинается постепенный рост средних получек. 

Средняя зарплата белорусов в феврале составила 1277,1 рубля, сообщает Белстат. Это на 12,9 рубля меньше, чем месяцем ранее. Хотя в прошлом месяце зарплата снизилась куда заметнее — на 186 рублей.

Напомним, в декабре средняя зарплата по стране рванула к 1474 рублям 60 копейкам за счет годовых премий и отпусков. В январе она традиционно упала до 1290 рублей. Всего же по итогам 2020 года средняя зарплата составила 1250,9 рубля до вычета налогов, или 496 долларов в пересчете.

Где моя средняя зарплата, часто спрашивают комментаторы. Во-первых, Статистический комитет считает сумму по каждому региону и столице отдельно, и эти суммы сильно разнятся. Во-вторых, сумма зарплаты указана «грязными», до вычета налогов (минус 13% подоходного налога и 1% взносов в ФСЗН). В-третьих, если ваш сосед получил 2000 рублей, а вы — 400, в среднем вы оба получили по 1200 рублей. А в-четвертых, иногда рост зарплаты не ощущается из-за того, что ее опережает рост инфляции.

Больше всех снова получили айтишники, их средняя получка в феврале дошла до 4483,4 рубля. Это в шесть с лишним раз больше, чем получили самые низкооплачиваемые работники из сферы творчества и развлечений (в среднем 705,7 рубля до вычета налогов). Зарплаты в регионах тоже далеки от столичных: в Минске — 1850,8 рубля, а в Могилеве — всего 1037,6 рубля.

Чтобы понять «среднюю температуру по больнице», лучше смотреть на медианную зарплату, которая делит зарплатный ряд на две части: половина работников получает больше этой суммы, половина — меньше нее. По последним данным (а это ноябрь прошлого года), медианная зарплата в Беларуси так и не дошла до заветной тысячи и составила 944,4 рубля.

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Теги: Минск, Могилев
 
 
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Средняя зарплата в Беларуси падает второй месяц подряд. В декабре мы обычно получаем резко больше, в январе меньше, а потом начинается постепенный рост средних...
 
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