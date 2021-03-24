Авто проваливается, подвал затапливает, растения гниют. Чего ждать, если на участке глина

Источник материала: Tut.by

Если вы присматриваете дачный участок или земельный для строительства дома, обратите внимание, какая у вас будет почва. К примеру, если она глинистая, то стоит подготовиться к «сюрпризам». С какими неприятностями приходится сталкиваться на такой земле, рассказал Павел, владелец участка с домом в деревне Воложинского района Минской области.





Определить, какая почва на участке, по ее механическому составу можно самому. Для этого нужно взять пригоршню земли, добавить немного воды и размешать.

— Если почва песчаная, то вы не скатаете даже шарик. Если глинистая, вы сможете сделать, как из пластилина, не только шарик, но и колбаску, да еще и скрутить ее в круг. Из суглинка шарик получится, а колбаска — нет.





«Будет жуткое количество грязи»

Итак, если оказалось, что участок все же с глинистой почвой, то, как предупреждает Павел, стоит готовиться: «В период весенней и осенней распутицы будет жуткое количество грязи».

— Если вам, как и мне, не повезло и глубина залегания глины на участке 30−40 см, то кругом будет грязь, газон превратится в болото, машина будет проваливаться. Моя уходит в землю на полколеса: колеса прокручиваются, а почва под ними превращается в жижу. Все потому, что глина почти не пропускает влагу. По-хорошему, на таком участке надо делать водоотведение.

Другой вариант уменьшить количество грязи на участке — сделать дорожки из плитки или брусчатки. Но это решение подойдет не для каждого.

— Плитку нужно не просто положить на землю, а сначала выбрать грунт, утрамбовать ПГС и только после этого уложить дорожки. Стоимость таких работ стоит от 15 рублей за «квадрат», без учета материала. И если у меня только двор — 200 кв. м, то я заплачу три тысячи рублей только за то, чтобы люди поработали. Плюс сюда стоимость плитки, бордюров, песка и так далее. Удовольствие дороговатое.

Однако Павел нашел у глинистой почвы и один плюс. Мужчина говорит, что на такой земле удобно устраивать садовые водоемы — у него такой есть.

— Вода после дождя никуда не уходит, она просто там стоит. Если устраивать садовый водоем, грунтовая вода будет его постоянно пополнять. На этом плюсы заканчиваются.





«Не стоит удивляться, если кессон или газгольдер всплывет»

Павел на примере своего участка рассказывает, что с такой почвой стоит ждать повышенного уровня грунтовых вод. Из этого следует, что при обустройстве подвалов, выгребных ям, канализаций будут некоторые ограничения.

— Канализация — это большая проблема. Жидкость особо никуда не уходит, а начинает заполнять вашу емкость. Есть проблема и с колодцами. После паводков вода в них может быть загрязнена, станет мутной. Поэтому лучше бурить скважину. Но это дорого.

Мужчина говорит, что на глинистом участке будут ограничения при строительстве фундамента. У Павла он ленточный, глубиной 120 см.

— Мелко заглубленные ленточные фундаменты на глине не делают. Потому как глина — это тот тип грунта, который довольно сильно подвижен. И он будет просто ломать и менять геометрию ленточного фундамента, если он недостаточно заглублен и находится выше уровня промерзания. В Беларуси по ГОСТам это 80 см. Для глины хорошо подходит плитный фундамент, но он дорогой. Неплох свайный, но его нужно сильно заглублять.

Еще одна возможная проблема — затопление цокольного этажа или подвала из-за высокого уровня грунтовых вод и высокой подвижности глины. Павел говорит: чтобы затопления избежать, нужно проводить работы по дренажу и герметизации. Но это стоит денег — «поэтому в деревнях с глинистой почвой отсутствуют погреба».





Если же говорить о герметичных емкостях, которые закапывают в почву (пластиковый погреб, кессон для скважины, газгольдер), то понадобится якорение этих элементов.

— Если якорение не делать, то не стоит удивляться, если емкости из глины всплывут. По аналогии, как всплывают предметы из воды по закону Архимеда. У меня при монтаже канализации и скважины делали якорение: в грунте закладывали бетонную плиту и далее к ней крепили элементы инженерных систем.

Ну и еще одна неприятность, которая может случиться в доме — гниение дерева. У Павла дом деревянный, часть полов — тоже. Под ними, чтобы избежать сырости и последующего гниения древесины, выбирали грунт и засыпали керамзит.

Растения могут гнить

Павел говорит, что глинистая почва не самый лучший вариант для садоводства и огородничества.

— Глина считается одним из холодных грунтов, она медленно прогревается на солнце. При высыхании глинистая почва становится твердой, каменеет. И еще она плохо пропускает влагу. Из-за этих трех недостатков высока вероятность, что культуры начнут гнить.





Чтобы избежать гниения, Павел рекомендует при посадке деревьев в землю добавлять речной песок или торф. По весне в грядки желательно закладывать золу, пепел или скорлупу, а осенью — органику. Эти меры позволят сделать почву более рыхлой.

— Поможет и мульчирование почвы: добавление скошенной травы в разрыхленную почву. Другой вариант — деление земли на два участка (сидераты и овощные культуры) и чередование их каждый год. И еще можно сделать высокие грядки с деревянными стенками и засыпать в них привозную хорошую землю.

По опыту Павла, на глинистой почве неплохо растут томаты, лук, бобовые, картофель, свекла, морковь, топинамбур, а также малина, ежевика, яблони.

— Все это растет, но высоких урожаев ждать не приходится.