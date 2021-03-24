В Германии фура, которой управлял белорус, вылетела в кювет и перевернулась

Источник материала: Tut.by

Утром 23 марта в Германии перевернулась фура, которой управлял 42-летний водитель из Беларуси, сообщает belmir.by со ссылкой на местную полицию.



Фото: управление полиции города Виттлих

Предварительно установлено, что водитель фуры ехал по трассе L33. В районе коммуны Фойершайд он не справился с управлением, в результате чего транспортное средство выехало за пределы дороги и перевернулось.

Водитель самостоятельно выбрался из кабины тягача. Он получил травмы и был доставлен в ближайшую больницу для дальнейшего лечения.

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