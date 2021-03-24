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На террасу к американцу забрался медведь. И вот для чего

24.03.2021 16:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Забавным видео поделился в Instagram житель США. На нем видно, как на террасу в доме Тода Требони внезапно забрался дикий медведь. Косолапый некоторое время бродил по парапету, а затем направился к джакузи. Кажется, она была его главным пунктом назначения в тот день. Посмотрите, что мишка делал дальше.

 
 
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Автор видео (и, кстати, владелец СПА-комплекса в городке Камила) говорит, что это не первый медведь, который искупнулся в его джакузи
 
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