На террасу к американцу забрался медведь. И вот для чего

Источник материала: Tut.by

Забавным видео поделился в Instagram житель США. На нем видно, как на террасу в доме Тода Требони внезапно забрался дикий медведь. Косолапый некоторое время бродил по парапету, а затем направился к джакузи. Кажется, она была его главным пунктом назначения в тот день. Посмотрите, что мишка делал дальше.