Еще один из Калуги: озвучены цены на Citroen Berlingo Multispace российской сборки

Источник материала: Tut.by

Завод «ПСМА Рус» в Калуге, где уже выпускаются грузовые Peugeot Partner и Citroen Berlingo второго поколения, продолжает расширять ассортимент выпускаемой продукции за счет пассажирский версий «каблучков». На прошлой неделе в России начался прием заказов на Peugeot Partner Crossway , а теперь подоспела и аналогичная модель под маркой Citroen.





Как и Partner Crossway, для калужского Berlingo Multispace заявлены два мотора объемом 1,6 л — бензиновый VTi развивает 115 л.с. и 150 Нм крутящего момента, а дизель HDi 90 л.с. и 230 Нм. Стандартная коробка передач — 5-ступенчатая «механика», но бензиновый мотор можно заказать и в паре с 6-ступенчатым «автоматом».





Объем багажного отделения у Berlingo Multispace также составляет 675 л (это позволяет вместить несколько детских колясок), а благодаря трем складываемым индивидуальным сиденьям второго ряда с раздельными регулировками объем можно увеличить до 3000 л. Общий объем дополнительных отсеков в салоне для хранения вещей составляет 154 л. Заявленный для Berlingo Multispace дорожный просвет — 175 мм.





В «базе» у Berlingo Multispace есть фронтальные подушки безопасности, светодиодные ходовые огни, система стабилизации, кондиционер, передние электростеклоподъемники, складываемая спинка сиденья переднего пассажира, два крепления для детских кресел Isofix, круиз-контроль с ограничителем скорости, металлическая защита картера двигателя и боковая сдвижная дверь по правому борту.





За доплату предложены подогрев передних сидений и обогрев лобового стекла, передние боковые подушки безопасности, мультимедиа-система на базе Android с 7-дюймовым экраном и возможностью доступа в Интернет, датчики дождя и света, задние датчики парковки, система контроля тяги Grip Control с функцией выбора режимов движения.





В России цены на Berlingo Multispace аналогичны Partner Crossway и начинаются от 1 259 000 рублей (по нынешнему курсу это 16 700 долларов) за версию с бензиновым мотором и «механикой». Вариант с «автоматом» обойдется минимум в 1 399 000 рублей (18 560 долларов), стоимость дизельной версии — 1 319 000 рублей (17 500 долларов). В Беларуси цены пока известны на Partner Crossway — они варьируются от 48 500 до 52 500 рублей.