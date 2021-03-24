ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Еще один из Калуги: озвучены цены на Citroen Berlingo Multispace российской сборки

24.03.2021 16:57 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Завод «ПСМА Рус» в Калуге, где уже выпускаются грузовые Peugeot Partner и Citroen Berlingo второго поколения, продолжает расширять ассортимент выпускаемой продукции за счет пассажирский версий «каблучков». На прошлой неделе в России начался прием заказов на Peugeot Partner Crossway, а теперь подоспела и аналогичная модель под маркой Citroen.


Как и Partner Crossway, для калужского Berlingo Multispace заявлены два мотора объемом 1,6 л — бензиновый VTi развивает 115 л.с. и 150 Нм крутящего момента, а дизель HDi 90 л.с. и 230 Нм. Стандартная коробка передач — 5-ступенчатая «механика», но бензиновый мотор можно заказать и в паре с 6-ступенчатым «автоматом».


Объем багажного отделения у Berlingo Multispace также составляет 675 л (это позволяет вместить несколько детских колясок), а благодаря трем складываемым индивидуальным сиденьям второго ряда с раздельными регулировками объем можно увеличить до 3000 л. Общий объем дополнительных отсеков в салоне для хранения вещей составляет 154 л. Заявленный для Berlingo Multispace дорожный просвет — 175 мм.


В «базе» у Berlingo Multispace есть фронтальные подушки безопасности, светодиодные ходовые огни, система стабилизации, кондиционер, передние электростеклоподъемники, складываемая спинка сиденья переднего пассажира, два крепления для детских кресел Isofix, круиз-контроль с ограничителем скорости, металлическая защита картера двигателя и боковая сдвижная дверь по правому борту.


За доплату предложены подогрев передних сидений и обогрев лобового стекла, передние боковые подушки безопасности, мультимедиа-система на базе Android с 7-дюймовым экраном и возможностью доступа в Интернет, датчики дождя и света, задние датчики парковки, система контроля тяги Grip Control с функцией выбора режимов движения.


В России цены на Berlingo Multispace аналогичны Partner Crossway и начинаются от 1 259 000 рублей (по нынешнему курсу это 16 700 долларов) за версию с бензиновым мотором и «механикой». Вариант с «автоматом» обойдется минимум в 1 399 000 рублей (18 560 долларов), стоимость дизельной версии — 1 319 000 рублей (17 500 долларов). В Беларуси цены пока известны на Partner Crossway — они варьируются от 48 500 до 52 500 рублей.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На предприятии «ПСМА Рус» налаживается выпуск семейного компактвэна Citroёn Berlingo Multispace, который у дилеров в России появится в апреле текущего года.
 
Новости дня
Новости разные
 
Рада правоў чалавека ААН прыняла рэзалюцыю ў справе Беларусі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by