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Минэкономики РБ вангует до 0,5% роста ВВП в I квартале

24.03.2021 17:09 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Минэкономики Беларуси надеется, что рост ВВП синеокой по итогам первого квартала 2021 года может составить 0,3-0,5%.

«По нашим оценкам, в первом квартале прирост экономики будет порядка 0,3-0,5 процента. Это выше, чем мы планировали при разработке прогноза», - говорит министр экономики Александр Червяков на сайте Минэкономики.

Интересен не сам прогноз, а причины/факторы «роста ВВП».

«Это связано в первую очередь с оказанными в прошлом году мерами поддержки как государственным, так и частным предприятиям, что позволило сохранить их потенциал, а также с повышением спроса на белорусскую продукцию на рынках стран-партнеров», - утверждает министр.

По итогам 2-х месяцев рост ВВП составил 0,8% благодаря, по словам министра, тому, что «с плюсом» сработали промышленность, оптовая торговля и IT-сфера, среди драйверов промышленности - нефтепереработка, производство химической продукции, машиностроение и фармацевтика.

В I квартале 2020 года из-за ценовых разногласий между РФ и РБ по цене нефти поставик сырья в Беларусь резко снизились, из-за чего внешнеторговый оборот просел в среднем на 15%, что привело и к падению ВВП. Восстановление нефтяных потоков началось с апреля.

Таким образом, рост, о котором говорит Червяков, обеспечен только за счет обвалившейся базы прошлого года. В 2020 году ВВП Беларуси упал на 0,9%.

В 2021 году власти рассчитывают на рост в 1,8%.

 
 
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Минэкономики Беларуси надеется, что рост ВВП синеокой по итогам первого квартала 2021 года может составить 0,3-0,5%.
 
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