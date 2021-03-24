Погода в СНГ: метель в Казахстане, капризы весны в Таджикистане

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сильный снегопад обрушился на Анкару, что весьма нетипично для столицы Турции в конце марта. Ситуация на дорогах напряженная, пробки составляют 9 баллов. О погоде в странах Содружества – в материалах корреспондентов телеканала «МИР 24».

В Алматы сегодня пасмурно, плюс 4 градуса, передает Максим Козлов. В Шымкенте зацвели тюльпаны, а на севере и в центре Казахстана - зима. Из-за сильного ветра, бурана и гололеда штормовое предупреждение объявлено в 11 регионах. Авиарейсы в аэропорту Нур-Султана всю ночь переносились. Воздушная гавань возобновила работу только утром. Столицу накрыло снегопадом. Дороги замело так, что пришлось перекрыть выезды в Щучинск, Караганду и Павлодар. На постах скопились колонны, но полицейские не выпускают никакие виды автотранспорта. Видимость практически нулевая. Тем не менее, за прошедшие сутки на пульт 112 поступило около семи тысяч звонков с просьбой об оказании помощи. Только на участке Нур-Султан – Караганда спасатели эвакуировали 463 человека. Их отправили в пункты обогрева. Спасатели призывают граждан более серьезно относиться к СМС-рассылке с сообщениями о непогоде.

Мощный циклон надвигается на Армению, сообщает Лиана Азоян. В горных областях выпадет снег, на равнинных участках – осадки в виде дождя. Порывы ветра будут достигать 25 метров в секунду. Погода прояснится лишь к выходным. По данным синоптиков, холодные арктические потоки воздуха доходят до республики через европейскую часть России практически без изменений.

Весна в каждом регионе Таджикистана своя. На юге – в Хатлонской области – днем до плюс 26 градусов, а на востоке в Горно-Бадахшанской автономной области температура не поднимается выше 8 градусов тепла, передает Зарина Абдуназарова. Ночью в высокогорье сохраняются морозы, местами до минус 13 градусов. Спасатели предупреждают: из-за температурных колебаний в долинах возможны селевые паводки, а в горах сход лавин. В Душанбе сегодня без осадков и тепло, плюс 22.

Почти всю ночь в Бишкеке шел дождь, но утром солнце пробилось сквозь тучи, сообщает Майя Смехова. Синоптики обещают, что день будет ясным, воздух прогреется до плюс 17 градусов. Выпадавшим несколько дней осадкам сейчас особенно рады грибники. В лесополосе можно лишь с нескольких старых пней лиственных пород собрать 2-3 килограмма вешенок. Весной они особенно вкусные и питательные. Из них в Кыргызстане готовят холодные и горячие блюда или добавляют в салаты.

До 9 градусов тепла ожидается сегодня в Беларуси, передает Инна Согалович. Осадков не будет. Однако ночью снова морозы: до минус 12. На юге Беларуси уже запретили рыбачить из-за весеннего нереста. Нарушителей выявляют сотрудники Инспекции охраны животного и растительного мира. В Лунинце они изъяли у местного торговца восемь мешков с сетями. Их общая длина составила 12 километров. Предпринимателю грозит штраф и конфискация товара. В общей сложности он заплатит около 3,5 тысячи долларов.