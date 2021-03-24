Oops! Бывший глава ФИФА отстранён от футбола

85-летний Блаттер возглавлял международную федерацию футбола с 1998 по 2015 год. Он покинул пост в результате коррупционного скандала. Из-за него Блаттеру уже запрещено заниматься футболом в любом виде до конца 2021 года.





В этот раз Блаттер признан виновным в незаконных выплатах спортивным чиновникам, незаконном возмещении судебных издержек Вальке за счёт ФИФА и в других нарушениях. Дисквалификация Блаттера начнётся после истечения предыдущего отстранения – 8 октября 2021 года.





В конце прошлого года Блаттеру была проведена операция на сердце, в январе он больше чем на неделю был отправлен в искусственную кому. Две недели назад бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков сообщил ТАСС, что швейцарец выписан из больницы, чувствует себя нормально и находится дома.