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Oops! Бывший глава ФИФА отстранён от футбола

24.03.2021 17:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер и бывший генеральный секретарь организации Жером Вальке вновь отстранены от любой футбольной деятельности на 6 лет и 8 месяцев. Об этом сообщает сайт организации.

85-летний Блаттер возглавлял международную федерацию футбола с 1998 по 2015 год. Он покинул пост в результате коррупционного скандала. Из-за него Блаттеру уже запрещено заниматься футболом в любом виде до конца 2021 года.

В этот раз Блаттер признан виновным в незаконных выплатах спортивным чиновникам, незаконном возмещении судебных издержек Вальке за счёт ФИФА и в других нарушениях. Дисквалификация Блаттера начнётся после истечения предыдущего отстранения – 8 октября 2021 года.

В конце прошлого года Блаттеру была проведена операция на сердце, в январе он больше чем на неделю был отправлен в искусственную кому. Две недели назад бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков сообщил ТАСС, что швейцарец выписан из больницы, чувствует себя нормально и находится дома.
 
 
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Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер и бывший генеральный секретарь организации Жером Вальке вновь отстранены от любой футбольной деятельности на 6 лет и 8 месяцев....
 
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