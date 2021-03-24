ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Умереть на госслужбе: Путин отменил возрастные ограничения для своих назначенцев

24.03.2021 17:13 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, отменяющий возрастные ограничения для госслужащих, назначаемых главой государства.

Соответствующий документ опубликован в среду, 24 марта, на официальном портале правовой информации.

В пояснительной записке отмечается, что порой возникает необходимость продления срока государственной гражданской службы наиболее опытным руководителям.

После принятия закона возраст пребывания на госслужбе для таких чиновников не ограничивается 70-ю годами, как было ранее.

22 января Путин внес на рассмотрение нижней палаты парламента проект закона, который позволит назначенным им госслужащим работать на своих должностях без ограничения по возрасту.

Ранее предельный возраст пребывания на госслужбе составлял 65 лет. При этом «руководители высшей группы должностей» могли работать до 70 лет.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, отменяющий возрастные ограничения для госслужащих, назначаемых главой государства.
 
Новости дня
Новости разные
 
Вольгу Калацкую за поўху Азаронку асудзілі на два гады «хатняй хіміі»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by